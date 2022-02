Rondetafelgesprek over bescherming deelnemers tv-programma’s

Wat is er nodig om deelnemers aan tv-programma’s te beschermen tegen machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag? Over deze vraag organiseert de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op woensdag 23 februari een rondetafelgesprek. De bijeenkomst is vanaf 17.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Mediawereld

De gebeurtenissen rondom het tv-programma The Voice zijn de aanleiding voor, maar niet het onderwerp van dit rondetafelgesprek. De bijeenkomst gaat over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen de mediawereld in het algemeen. Het doel van het gesprek is om meer inzicht te krijgen in zaken die hierbij spelen en mogelijke middelen om het tegen te gaan.

Welke vormen van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik komen voor binnen de mediawereld? Hoe is de bescherming van deelnemers aan tv-programma’s, werknemers en andere betrokkenen feitelijk geregeld? En welke oplossingen op het gebied van gedrag, (wettelijke) bescherming en meldmogelijkheden kunnen grensoverschrijdend gedrag en misbruik tegengaan? Dergelijke vragen kunnen tijdens het gesprek aan de orde komen.

Programma

Het rondetafelgesprek is opgebouwd uit drie delen:

17.30 – 18.25 uur Ervaringen in de huidige praktijk

Aafke Romeijn, zangeres

Basja Chanowski, kandidatenbegeleider

Andrée Ruiters, bestuurder FNV Media en Cultuur

18.35 – 19.25 uur Meldpunten

Janke Dekker, Meldpunt Mores

Rosa Jansen, Slachtofferhulp Nederland

Willy van Berlo, Rutgers, expertisecentrum seksualiteit

19.35 – 20.30 uur Bedrijven en organisaties in de mediawereld

Sven Sauvé, RTL Nederland

Paul Römer, Talpa Network

Frederieke Leeflang (digitaal), NPO

Manon van der Hoek, Voorzitter van Nederlandse Content Producenten (NCP)

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.

Meer informatie en live volgen

Volg het rondetafelgesprek vanaf 17.30 uur via de livestream of de app Debat Direct.

Een aantal genodigden heeft position papers aangeleverd voor het rondetafelgesprek. Deze kunt u hier lezen.

