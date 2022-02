Debat over gebeurtenissen in Oekraïne verplaatst

De Tweede Kamer debatteert op maandag 28 februari vanaf 11.00 uur over de Russische inval in Oekraïne. Het debat is verplaatst in verband met kabinetsberaad over de ontstane situatie. Het stond gepland op donderdag 24 februari. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Minister-president Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ontmoetten begin februari president Zelensky (foto ANP).

“Nederland veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste. We staan in nauw contact met EU/NAVO en andere bondgenoten. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk”, zo verklaarde minister-president Mark Rutte op de vroege donderdagochtend van 24 februari. Ook volgens de Europese Unie is de aanval een directe schending van de soevereiniteit van Oekraïne. De Europese Unie heeft op dinsdag 22 februari al een pakket economische, financiële en politieke sancties afgekondigd.

D66, PvdA en CDA namen op woensdag 23 februari het initiatief tot een debat over deze gebeurtenissen. Op donderdagmiddag 24 februari besloot de Kamer om het kabinet de gelegenheid te geven om op deze dag crisisberaad te voeren en niet de betreffende bewindslieden te vragen naar de Kamer te komen voor het debat. Het debat vindt nu plaats op maandag 28 februari, de Kamer komt hiervoor terug van het krokusreces.

Bezoek premier Rutte en minister Hoekstra aan Oekraïne

Premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra waren op dinsdag 1 en woensdag 2 februari 2022 op bezoek in Oekraïne. Zij spraken met president Volodymyr Zelensky en met minister-president Denys Shmygal. Minister Hoekstra had een gesprek met zijn Oekraïense collega Dmytro Kuleba. Na dit bezoek stuurde Nederland ict-experts om cyber-aanvallen te helpen voorkomen, later besloot het kabinet om ook wapens te sturen.

Waarom bedreigt Rusland Oekraïne?

Rusland heeft zich lange tijd verzet tegen de toenadering van Oekraïne tot de Europese instellingen, de NAVO in het bijzonder. De belangrijkste eis van Rusland is dat het Westen garandeert dat Oekraïne, ooit deel van de Sovjet-Unie, nooit zal toetreden tot de NAVO. Volgens de Russische president Poetin heeft de NAVO in 1990 beloofd dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden, maar heeft het bondgenootschap zich hier niet aan gehouden. Ook wil Rusland dat de NAVO wapens en troepen terugtrekt uit Oost-Europa.

Rusland is Oekraïne al eerder binnengevallen. Toen de Oekraïners begin 2014 hun pro-Russische president afzetten, veroverde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim en steunde het separatisten die delen van Oost-Oekraïne veroverden. De rebellen vechten sindsdien tegen het Oekraïense leger in een conflict dat al duizenden levens heeft geëist.

Volg het live

U kunt het debat op maandag 28 februari volgen vanaf 11.00 uur via de livestream van deze website en de app Debat Direct.

