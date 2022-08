Presidente di Parlamento di Kòrsou

Tópiko: Petishon pa dirigí pregunta na Minister di ekonomia sr. Ruisandro Cijntje

Pa medio di e karta aki, hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di órden di Parlamento, mi kier pidi bo persona pa dirigí e karta athunto na Minister di ekonomia, señor Ruisandro Cijntje.

Tópiko: Ampliashon produktonan di “Makutu Básiko”

Apresiabel señor Minister,

E pandemia di Covid-19 tabatin hopi konsekuensha manera kaída di ekonomia, inflashon i tambe skarsedat di sierto produktonan alimentisio. Banda di esaki, e guera entre Rusia i Ukraína a empeorá e situashon, kousando oumento di preis di kombustibel mundialmente lokual na mes momento ta redondá den oumento di preis di produkto di konsumo.

Dia 15 di òktober 2021, Minister Cijntje a reuní ku e komishon di asuntunan ekonómiko durante kual reunion a presentá e plannan pa ampliashon dje produktonan den e “Makutu básiko”, teniendo kuenta ku e echo ku preisnan a subi di forma eksorbitante, hopi siudadano ta konfrontando problema pa por disponé dje produktonan alimentisio básiko i tambe produktonan di promé nesesidat pa por mantené un bon higiena.

Suskrito tin komprenshon p’e echo ku e trayekto pa por yega na ampliashon dje produktonan di promé nesesidat den e makutu básiko ta tuma su tempu.

Sinembargo, suskrito na mes momento a tuma nota ku e órgano di konseho sosial, SER, resientemente a reakshoná di un forma no muchu positivo riba e proposishon ku tin riba mesa pa ampliashon dje produktonan den e makutu básiko.

SER ta indiká ku no tin un kuadro di maneho rondó dje areglo pa ampliashon dje “Makutu Básiko”. Nan ta indiká ku no a tene kuenta ku e konseho di MEO di 2020, esta ku a baha preis di sierto produkto pero sin ku a hasi e kalkulashon nesesario i no a tene kuenta tampoko ku e asina yamá SDG’s (Sustainable Development Goals).

Mas aleu SER ta mustra ku nan no ta disponé di un lista ku e produktonan spesífiko ku kual a amplia e “Makutu Básiko”, ni tampoko no a pone e splikashon kiko òf kua ta e motibu i òf argumento pa kual ta amplia e makutu ku ekis produkto. SER komo ehèmpel ta mustra di no ta komprondé dikon a kambia e produkto “margarina” pa “manteka” ku ta un produkto muchu mas kostoso.

Tambe SER ta sinti falta di un evaluashon riba aksesibilidat i posibilidat di pago pa kompra di sierto produktonan, dor di esnan ku un forsa di kompra mas abou. Finalmente SER ta enfatisá pues ku aparte di SDG-1 ku ta “pobresa”, no ta mira e otro SDG-nan, kual gobièrnu na 2016 a ratifiká komo puntonan di atenshon ku lo tene kuenta ku nan i ku e gabinete aktual si a pone atenshon na nan den e akuerdo di gobernashon 2023-2025.

Den e proseso pa regulashon di preis, tantu Ministerio pa Asuntunan Eknómiko, Duana komo tambe FTA (Fair Trade Authority) mester hasi nan trabou i traha konhuntamente pa por yega na un kalkulashon mas koreko di e preisnan.

Sinembargo, suskrito tin entendí ku no tin un bon akoplashon entre hustamente e diferente entidatnan aki ku mester traha huntu pa por kalkulá e preisnan mihó, na bienestar di komunidat.

Suskrito alabes ta tuma nota ku miéntras na Kòrsou nos ta sigui chambuká pa por yega na ampliashon dje lista di produkto di “Makutu Básiko”, na pais Aruba for di den yüni 2022 a amplia e lista di produktonan den e “Makutu Basiko” ku 5 produkto mas pa yega na un total di 1 mil 205 produkto, miéntras na Sint Maarten entrante dia 1 di ougùstùs 2022 a amplia e lista di produktonan den e “Makutu Basiko” di 12 pa 72 produkto.

Teniendo kuenta ku tur e puntonan ya menshoná i teniendo kuenta ku komunidat ketu bai ta sigui sklama pa e oumento di preis eksorbitante di produktonan di konsumo, suskrito ta dirigí e siguiente preguntanan na Minister Cijntje.

Minister a tuma nota dje reakshon di SER riba e proposishon ku ta riba mesa pa loke ta ampliashon dje lista di produktonan di “Makutu Basiko”?

Kiko ta minister su reakshon òf kontesta riba e ponensia di SER, esta ku no tin un kuadro di maneho rondó dje areglo pa ampliashon dje lista di produktonan dje “Makutu Básiko”?

Ta bèrdat ku NO a tene kuenta ku konsehonan ku MEO a duna na 2020, esta ku a redusí preis di sierto produkto sin ku a hasi e kalkulashon di preis nesesario?

Ta bèrdat ku no a tene kuenta ku e diferente SDG-nan ku a pone komo prioridat, pero kualnan ta reflehá si den e “Akuerdo di Gobernashon 2023-2025”?

Si esei no ta e kaso, Minister por indiká kual ta e diferente SDG-nan ku a tene kuenta ku nan den ampliashon dje lista di produkto dje “Makutu Básiko”?

Minister por splika abase di kiko e produktonan ta aportá pa kumpli ku e SDG-nan ku a fiha komo prioridat?

Minister por indiká kual ta e produktonan spesífiko ku a pone riba e lista nobo dje “Makutu Básiko”?

SER komo ehèmpel ta bisa ku e kambia “margarina” pa “manteka” kual ta un produkto muchu mas kostoso, motibu pa kual nan no ta mira dikon a hasi tal kambio. Esei ta kuadra?

Si e kontesta riba pregunta 6 ta afirmativo, kiko ta e motibu òf argumento pa kual kier hasi e kambio aki, teniendo kuenta ku e produktonan den “Makutu Básiko” inisialmente mester yuda esnan ku e forsa di kompra mas abou?

Tambe SER ta indiká ku nan no ta disponé di un evaluashon riba aksesibilidat i posibilidat di pago di sierto produkto dor di esnan ku un forsa di kompra mas abou. Esei ta kuadra ku bèrdat?

Si esei ta e kaso, ta di ki forma òf ki argumento a usa pa yega na eskoho dje produktonan ku kual kier amplia e “Makutu Básiko”?

Minister por duna e garantia ku ampliashon dje lista di produkltonan den e “Makutu Básiko” lo yuda aliviá e peso pa esnan ku un forsa di kompra abou?

Minister tin un bista si e entidatnan di MEO, Duana i FTA realmente ta trahando di forma konhunto den e proseso pa por yega na kalkulashon di preisnan real pa e konsumidó?

Minister ta risibí reportahe riba un base regular di “Fair Trade Authority” riba eventual kompetensha hustu di hasimentu di negoshi na Kòrsou?

Si esei ta e kaso, Minister por pone e rapòrtnan aki na disposishon di Parlamento?

Teniendo ku e proseso pa yega na ampliashon dje lista di produktonan den e “Makutu Básiko” a dura largu. Minister tin un bista riba un fecha tentativo riba kual lo por introdusí e lista nobo di “Makutu Básiko”?

Si ampliashon dje lista di produktonan di “Makutu Básiko” sigui tarda òf no bira realidat, kiko Minister tin pensá pa hasi pa mitigá e oumento di preisnan di produktonan di konsumo, konsiderá komo esnan di promé nesesidat?

Sperando ku Minister lo kontesta nos karta ku preguntanan den e tempu definí den e protokòl firmá entre gobièrnu di Kòrsou i Parlamento, nos ta terminá ku un saludo kordial.

