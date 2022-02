Met wielkeg en/of spanbanden worden de voertuigen vastgezet voor de reis Duitsland.

De voertuigen van 43 Gemechaniseerde Brigade zijn onderweg naar oefengebied Bergen-Hohne, voor een geplande oefening. Drie keer per jaar vindt de Schiet-en Oefenperiode (SOB) plaats op het NAVO-oefenterrein Bergen-Hohne in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Met een oppervlakte van 284 km² is het een van de grootste militaire oefenterreinen van Europa. Daardoor ook uitermate geschikt om te schieten met het pantservoertuig de CV90.