Minister Kajsa Ollongren heeft een eerste reactie gegeven op de gebeurtenissen in Oekraïne. Russische troepen zijn het land vanmorgen vroeg binnengevallen. Er zijn al meerdere explosies geweest. In Oekraïne is de noodtoestand uitgeroepen.

Ollongren: “Ondanks onze herhaalde oproep tot diplomatie en de-escalatie, heeft Rusland de aanval ingezet op Oekraïne. Dit is een illegale daad van agressie met ernstige gevolgen, in de eerste plaats voor de Oekraiense bevolking. We staan in nauw contact met onze bondgenoten van de NAVO en onze partners in de EU.”