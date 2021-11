Gezaghèber ta reakshoná riba mensahe ku menasa riba facebook Gezaghebber reageert op dreigbericht op facebook

Gezaghèber ta reakshoná riba mensahe ku menasa riba facebook

Kralendijk – Awe nan a pone un pòst riba facebook ku menasa den direkshon di gezaghèber, diputadonan Kroon i Den Heyer i tambe e eks diputado i aktual lider di frakshon di MPB Tjin Asjoe.

‘Komo gezaghèber ku repudio mi a tuma nota di e pòst ku nan a pone den forma anónimo akí. Den e estado di derecho ku nos ta biba, tin tur espasio pa diskushon tokante maneho di gobièrnu i pa kritiká gobernantenan individual. Pero nunka no tin mag di tolerá pa intimidá òf den e kaso akí menasá personanan, sea ku nan ta gobernante òf un simpel siudadano’, segun gezaghèber Rijna.

‘Mi a hasi denunsia na Ministerio Públiko i mi a konsehá e otro personanan ku tambe nan ta menshoná den e pòst, pa nan tambe hasi denunsia. Pero mi ke enfatisá ku e suseso akí no ta solamente un kaso di hustisia. Ta importante pa nos komo komunidat distansiá nos mes for di ekspreshonnan riba medionan sosial ku ta krusa tur liña i ku esaki mi ke men mensahenan insultante i/òf ofensivo tambe. No kompartí esakinan, pero kita nan inmediatamente i den kaso ku bo konosé e persona ku a manda nan: hala nan atenshon riba e kosnan akí.’

‘Boneiru ta un komunidat chikitu ku tin biaha diferensianan grandi di opinion. No tin nada robes ku esei, basta si nos keda realisá nos mes ku nos tin mester di otro pa hasi nos isla un mihó isla pa e generashonnan ku ta bini despues di nos. Pa e motibu akí mi ta hasi e siguiente yamada: laga nos anda ku otro na un manera respetuoso. I na e persona ku a pone e pòst ku menasa mi ta bisa: laga nos traha un sita, di manera ku bo por konta mi kiko ta e kos ku ta molestiá bo’, segun gezaghèber Rijna.

Gezaghebber reageert op dreigbericht op facebook

Kralendijk – Op facebook is vandaag een post geplaatst met dreigementen aan het adres van gezaghebber Rijna, de gedeputeerden Kroon en Den Heyer alsmede oud-gedeputeerde en huidig fractieleider van de MPB Tjin Asjoe.

“Als gezaghebber heb ik met afschuw kennis genomen van deze anoniem geplaatste post. Binnen de rechtsstaat die wij zijn, is alle ruimte voor discussie over het overheidsbeleid en het bekritiseren van individuele bestuurders. Maar het intimideren of in dit geval nog erger bedreigen van personen, of zij nu bestuurder of gewoon burger zijn, mag nooit worden getolereerd”, aldus gezaghebber Rijna.

“Ik heb aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en heb de anderen die in de post worden genoemd aangeraden eveneens aangifte te doen. Maar ik wil benadrukken dat dit voorval niet alleen een zaak van justitie is. Het is belangrijk dat wij als samenleving afstand nemen van grensoverschrijdende uitingen op sociale media en dan bedoel ik ook beledigende en/of kwetsende berichten. Deel deze niet, maar verwijder ze onmiddellijk en in het geval u de afzender kent: spreek hem of haar erop aan.”

“Bonaire is een kleine gemeenschap met soms grote verschillen van mening. Daar is helemaal niets mis mee, als we ons maar blijven realiseren dat wij elkaar nodig hebben om ons eiland beter te maken voor de na ons komende generaties. Vandaar mijn oproep: laten wij respectvol met elkaar omgaan. En aan de afzender van de dreigpost zeg ik: laten we een afspraak maken zodat u mij kunt vertellen wat u dwarszit”, aldus gezaghebber Rijna.

