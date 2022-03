Partido MEP

Sinta banda di Benny Sevinger,

GERLIEN CROES TIN HOPI CURASHI PA PAPIA DI FRAUDE Y CORUPCION

E ultimo simannan nos por a nota un interes grandisimo di Fraccion di AVP den e caso di vacuna cu ta wordo investiga pa Ministerio Publico. Miembronan di e fraccion berde Wyatt Ras, Gerlien Croes, Dowers y De Meza a mustra masha hopi interes den e caso aki.

Te cu awor Gobierno di Aruba a contesta mas di 100 pregunta di AVP riba e topico aki y a duna TUR transparencia. Pero ta parce cu AVP no por of no kier compronde.

Remarcabel ta e hecho cu ningun miembro di fraccion di AVP te cu awe no a haci ningun pregunta, ningun conferencia di prensa, ningun reunion publico y ningun relato di prensa pa elabora riba casonan di Paul Croes (sentencia pa corupcion na 4 aña di prison) y e caso di nan colega Benny Sevinger.

Pueblo ta condena e forma di hiba politica di AVP, pero especialmente Gerlien Croes. Un hurista cu ta demostra un actitud asina di tapa corupcion! Kico esey ta bisa di bo? Un hoben politico cu a wordo influencia pa e politica di venena pueblo, instiga y ataca tur cos na Aruba.

Ningun integrante di AVP por tin moralidad pa papia di corupcion si te dia di awe nan NO por a distancia nan mes di e caso mas grandi di corupcion di Aruba cu ta esun di Benny Sevinger. Cu nan cara di palo nan ta sinta banda di Sevinger den Parlamento di Aruba, bras’e y papia di corupcion. Hopi curashi un hende asina mester por tin y un sinberguensa so por haci tal.

Ademas, ainda pueblo ta warda e parlamentario mas hoben di AVP, Gerlien Croes, splica pueblo ta PAKICO e no por drenta Merca. Ya ta dos luna cu e ta wordo cuestiona y e no ta duna cara. Mare e por demostra e mesun curashi cu e ta mustra pa defende Benny, pa e defende su mes. Mientras tanto, pueblo ta warda!

