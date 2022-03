Parlamentario Rennox Calmes

TPK A PIDI ‘SENIOREN CONVENT’ RIBA GEOPOLÍTIKA I EKSPLORASHON GAS I PETROLIO

Merka, Rusia, Venezuela i Hulanda ta moviendo na Venezuela i nos gobièrnu ta na soño.

Lei di gas i petrolio a pasa 1 yüni 2020, ta momentu pa desaroyá un pilá ekonómiko mas.

Trabou pa Kòrsou TPK pa medio di un karta ku a wòrdu mandá pa presidente di parlamento, a pidi pa konvoká un kolegio di Senior konforme artíkulo 12 di Reglamentu di Órden. Propósito di e reunion aki ta pa risibí informashon i deliberá ku Minister Presidente ku su profeshonalnan/ekspertonan riba dos tópiko:

Guera Rusia/Ukrania, aktualidat di geopolítika i nan efektonan Eksplorashon di gas i petrolio na Kòrsou awor ku N.V. i lei di gas i petrolio ta kla

Ta ampliamente konosí ku tin un guera entre Rusia i Ukrania. E guera aki tambe a sòru pa hopi desaroyo den geopolítika. Gobièrnu di Kòrsou te na e momentunan aki no a duna pueblo di Kòrsou un reakshon i/o informashon. Gobièrnu ta morto na soño. Kisas gobièrnu tin su motibunan i kisas ta motibunan ku no por wòrdu publiká ahinda. Pero gobièrnu tin un responsabilidat ku parlamento tambe. Pues mirando ku gobièrnu te ahinda no a mustra niun interes pa suministrá parlamento di Kòrsou ku informashon relashoná ku e guera, su efektonan i geopolítika, Trabou pa Kòrsou ta hañ’e obligá di hasi uso di artíkulo 12 di Reglamento di Órden pa pidi un kolegio di senior. Den un situashon di guera manera esun aktual, bon mirá, tur siman Minister Presidente mester reuní ku su parlamento. Debi ku situashon ta keda kambia di dia pa dia. Na e momentunan aki tantu Rusia, Merka, Venezuela i Hulanda ta moviendo djis serka di nos aki na Venezuela. Kon por ta posibel ku gobièrnu di Kòrsou no ta informando pueblo i parlamento di Kòrsou nada.

Di otro banda Kòrsou tin di desaroyá otro pila ekonómiko. Kòrsou no por keda pegá den pandemia i awor guera. Nos mester sigui move. Dia 1 di yüni 2020 e lei ku ta regla tur asuntu relashoná ku gas i petrolio den awanan teritorial di Ķòrsou a drenta na vigor. E lei ta duna gobièrnu di Kòrsou tur posibilidat pa dal bai i kuminsa eksplora legalmente den Teritorio di Kòrsou. Aktualmente un di e pilánan ekonómiko kual ta refineria no ta mustrando di ta lanta kabes. Banda di esei semper ta bon pa krea otro pilá ekonómiko. Pa e motibu aki pa Trabou pa Kòrsou TPK ta sumamente importante pa atende e punto aki tambe ku Minister Presidente. Paso parlamento no a pasa un lei pornada.

