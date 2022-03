Minister Xiomara Maduro riba Dia Internacional di Hende Muhe:

Inverti den nos mes como hende muhe ta di sumo importancia pa kibra cu tur prehuicio cu por ta existi

ORANJESTAD – Awe 8 di maart nos ta celebra dia internacional di Hende Muhe. Esaki ta un dia cu ta enfoca riba e ser femenino den ambito personal pero tambe laboral. E aña aki e tema ta ‘Break the Bias’, na Papiamento ‘Kibra cu Prehuicio.’ Cu esaki kier pone enfasis riba tur prehuicio cu ta existi pa cu nos hende muhe, sea ta ora di tuma un rol di liderasgo of na momento di crea un famia.

Mester bisa cu hopi di e prehucio cu ta existi pa cu e hende muhe en general ta conciente of inconcientemente relata na e manera cu nos ta wordo lanta y educa. Asina nos por observa cu hopi biaha ta ser bisa cu combina un carera profesional exitoso y lanta un famia no ta bay hunto, of cu un hende muhe no por wordo paga mas cu un hende homber, of tambe cu e ser femenino ta hopi mas emocional den tuma desicion cu un hende homber. Esaki ta djis algun ehempel di prehuicio cu awendia ainda ta existi pero cu ta leu di realidad. E ser femenino ta un ser capacita, fuerte y resiliente cu por logra tur locual e propone su mes y mucho mas.

Como un ser femenino den un posicion di liderasgo di nos Pais, mi ta comprometi pa yuda crea un Pais caminda cu nos similaridad y diferencianan ta wordo celebra, balora y respeta. Awe, riba dia internacional di Hende Muhe, mi kier encurasha principalmente e ser femenino pa inverti den nan mes como persona, den nan desaroyo intelectual y emocional. Riba Dia Internacional di Hende Muhe ban enfoca riba igualdad di genero, diversidad y crea concientisacion riba stereotyponan cu ta wordo crea, prehuicio cu tin ainda y descriminacion cu por ta tuma luga. Ban crea pensamentonan y tuma accion positivo. Tur esaki lo yuda nos como hende muhe pa haya e forsa pa asina kibra tur prehuicio cu por ta existi. Feliz Dia Internacional di Hende Muhe.

