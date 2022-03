GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT DELEGATIE NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5 OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op 9 maart heeft een delegatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. De delegatie bestond mevr. Julia Sarbo, dhr. Cristan van Emden en mevr. Saskia Luckmann-Meijer. Tijdens het bezoek hebben zij onder andere gesproken over het Caribisch Denkboek, dat voor het onderwijs in de Caribische landen is ontwikkeld om met leerlingen te spreken over de thema’s herdenken en vrijheid. Verder is gesproken over de voorbereiding van de Vrijheidsmaaltijden / Mesa di Pas die ook dit jaar op Curaçao zullen plaatsvinden. Beide activiteiten zijn er op gericht om het bewustzijn over het belang van vrijheid te bevorderen.

