KOMUNIKADO DI PRENSA 223 /2022

24 aprel 2022

Aksidente di tráfiko ku herido.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djasabra 23 di aprel 2022 alrededor di 21.03’or, Sentral di Polis a risibí informashon di un

aksidente bastante grave ku a tuma lugá riba Helmin Magno Wiels Blvd na altura di Kaya

Frater Amado Römer.

Na yegada di e promé unidat, el a bin topa shofùr di un pikòp parsialmente bou di e

vehíkulo ku tabata riba su banda.

For di investigashon a sali na kla ku shofùr di e pikop aki tabata kore riba Helmin Magno

Wiels Blvd den direkshon di Otrobanda.

Yegando na e lusnan di tráfiko riba e krusada Helmin Magno Wiels Blvd i Kaya Frater Amado

Römer, shofùr di e vehíkulo aki a bai hala na man drechi i subi e parti di kaminda ku ta

destiná pa subi kaya Amado Römer. Despues el a bolbe hala na man drechi i pasa dilanti di

algun vehíkulo ku tabata pará riba e parti di kaya destiná pa sigui stret bai den direkshon di

Otrobanda. Na e momentu ei nan lus tabata korá.

Pasando den lus korá, e pikòp aki a bin aksidentá den un otro vehíkulo ku tabata subiendo

Kaya Frater Amado Römer i di kua su lus sí tabata bèrdè.

A konsekuensia di e dalmentu aki, e pikòp a bòltu riba su banda i saka e shofùr ku no

tabatin su faha di seguridat bistí, parsialmente for di e vehíkulo.

E shofùr a keda pegá ku su pianan bou di e vehíkulo i a frakturá esakinan. Tambe el a risibí

sla na kabes.

Despues ku ekípo di reskate di brantwer a saka e shofùr for di e posishon ku e tabata aden,

ambulans a transport’é ku urgensia pa sala di emergensia di C.M.C.

Investigashon den e kaso ta kontinuá.

