KONSEHAL DAISY COFFIE TA BISHITÁ CARGILL

Kralendijk, 23 di aprel 2022 – Resientemente Daisy Coffie tabata di bishita na Cargill pa pone su mes na haltura di aktividatnan di e kompania ku ta produsí salu akí na Boneiru pa e último 25 añanan for di aña 1997. Cargill tin un área di Boneiru basta grandi (13%) bou di su maneho. E kòntrakt di èrfpagt ku Entidat Públiko Boneiru (EPB) tin ku Cargill ta terminá pronto na aña 2024 i manera Sra. Coffie mes a bisa e ke pone su mes na haltura kiko ta pasando pa ora e diskushon subi mesa e sa di kiko e ta papia. Konsehal Daisy Coffie: ‘Na momentu di nos bishita na Cargill tres funshonario a risibí nos, kendenan ta Sr. Brian Donovan ku ta e Caribbean Solar Operations Manager di Cargil Salt, Sr. Daniel DeAnda ku ta e Assistant Facility Manager i Sr. Gabi Felix ku ta e Project Manager. Na promé lugá nos a haña un splikashon amplio tokante e aktividatnan rònt mundu di Cargill, esta e diferente sektornan i diferente paisnan (mas ku 70) ku nan ta operashonal den dje. Pa loke ta trata Boneiru nos a haña un splikashon di e área i nan diferente aktividat­nan­ i envolvimentunan den e área akí. Por ehèmpel Cargill ta enkargá ku e reserva di flamingo i ta sòru pa nan ta bon protehá.’

Èrfpagt i propiedat

‘Algu ku a hala atenshon ta ku tin tereno èrfpagt pero tin tereno propiedat tambe. E playa di Saliña konosí komo Pink Beach ta tereno privá di Cargill ku for di komienso di produkshon moderno di salu a interkambiá ku gobièrnu pa e tereno kaminda e kasnan di katibu ta. E kaminda di turi­sta na parti sùit ta pasa parsialmente riba tereno di Cargill’, segun opservashon di Daisy Coffie.

Ubikashon perfekto

‘Tambe nos a haña splikashon di e diferente maneranan ku por produsí òf mina salu, kompará ku esun ku ta apliká akí na Boneiru. E área, e sitio, e ubikashon na laman i e wer tur ta kontribuí na un situashon per­fek­to pa kosechá salu akinan. Pa motibu ku e área ta plat na nivel di laman ta fásil pa por laga e awa salu di laman drenta den e saliñanan. E brisa konstante ta yuda ku e parti di evaporashon i e wer seku i kayente tambe ta aselerá e produkshon. Finalmente e laman hundu hopi serka di kosta ta pone ku barkunan gran­di por yega hopi serka pa karga e salu bai kuné.’

Produkshon i empleo

‘E salu ku nos ta produsí na Boneiru ta di hopi bon kalidat, no pa konsumo pero pa uso industrial. Ta us’é pa ‘home water softeners’, tin­zjamentu den industria tekstilero i pa prosesá den industria petrolero.

Fabrikanan ta us’é pa produsí ‘Chlorin’ pa purifiká awa. Un tersera parti ta bai pa klientenan den Karibe, un tersera parti ta bai pa klientenan na Nortamérika i sobrá ta bai Oropa i Afrika. E awa limpi, aire limpi, hopi solo i e brisa konstante ta pone ku e proseso ta kana relativamente lihé. Ta tuma 2 pa 3 luna pa e awa di laman drenta den e bakinan te pa e kristalisá i ta kla pa kosechá. Kosecha di salu tur aña ta dura 8 pa 9 luna. Na Salt Company tin mas òf ménos 40 empleado ta traha anto ku mas òf ménos 30 empleado ta traha via kontratista’, asina konsehal Daisy Coffie a trese dilanti.

Aporte na komunidat

Terminando Daisy Coffie a agregá lo siguiente na esaki: ‘E aporte di Cargill na Boneiru ta trabou i tur e kontribushonnan ku esaki ta bin kuné manera impuesto riba suèldo (loonbelasting) i otro primanan. Tin alabes e kontribushon­nan pa medio di e servisionan ku terseranan ta duna na Cargill. Tambe pago di èrfpagt i impuesto riba propiedat ta kontribushon­nan na kaha di gobièrnu. Tur aña Cargill ta kontribuí ku desenas di míles di dòler na nos komunidat. Riba tres tereno Cargill ta kontribuí ku donashon i kontribushon. Esakinan ta konservashon di naturalesa, se­guri­dat di kuminda i kultura.’

RAADSLID DAISY COFFIE BEZOEKT CARGILL

Kralendijk, 23 april 2022 – Raadslid Daisy Coffie is onlangs op bezoek geweest bij Cargill om zich op de hoogte te stellen van de activiteiten van het bedrijf dat op Bonaire al 25 jaar zout produ­ceert, m.n. sinds 1997. Cargill heeft een vrij groot Bonairiaans gebied (13%) onder haar beheer. De erfpachtovereenkomst met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) loopt binnenkort af in 2024, en in verband hiermee wilde mw Coffie zich op de hoogte stellen van wat daar gebeurt, zodat zij weet waar zij over praat als de discussie ter tafel komt. Raadslid Daisy Coffie: ‘Bij ons bezoek aan Cargill werden wij door drie functionarissen ontvangen, namelijk Brian Donovan, de Caribbean Solar Operations Manager van Cargil Salt, Daniel DeAnda die Assistant Facility Manager is en Gabi Felix, Project Manager. Om te beginnen kregen wij uitgebreid uitleg over de wereldwijde activiteiten van Cargill en de verschillende sectoren en landen (meer dan 70) waar zij operationeel zijn. Voor wat betreft Bonaire kregen wij een uiteenzetting over het gebied en hun verschillende activiteiten en bemoeienissen in dit gebied. Zo is Cargill bijvoorbeeld belast met het flamingoreservaat en zorgt ervoor dat deze vogels goed beschermd worden.’

Erfpacht en eigendom

‘Iets wat zeker de aandacht trekt is dat een deel erfpacht terrein is, maar er is ook sprake van een stuk eigendomsterrein. Het strand bij de zoutpannen die bekend staat als Pink Beach is privé terrein van Cargill dat vanaf het begin van de moderne zoutproductie met het eilandbestuur is geruild tegen het terrein waar de slavenhutjes staan. De toeristenweg aan de zuidkant van ons eiland loopt gedeeltelijk over Cargill-terrein’, aldus raadslid Daisy Coffie.

Perfecte ligging

‘Ook hebben wij uitleg gekregen over de verschillende manieren waarop zout produceerd of via mijnbouw gewonnen kan worden, vergeleken met het systeem dat hier op Bonaire toegepast wordt. Het gebied, de plek, de ligging aan zee en het weer dragen allemaal bij aan een perfecte situatie om hier zout te winnen. Omdat het gebied plat is en op zee­spiegel­niveau is het gemakkelijk om zout zeewater in de bekkens te laten stromen. De constante bries helpt bij het verdampen en het droge en warme weer zorgen voor een versnelde productie. Tenslotte is het vanwege de diepe zee vlak bij de kust mogelijk voor grote schepen om heel dichtbij te komen om het zout in te laden.’

Productie en werkgelegenheid

‘Het zout dat op Bonaire geproduceerd wordt is van zeer hoge kwaliteit, niet voor consumptie maar voor industrieel gebruik. Het wordt gebruikt als wateronthardingszout, bij het verven van textiel in de textielindustrie en voor verwerking in de aardolie industrie. Fabrieken gebruiken het om Chlorin te produceren voor waterzuivering. Een derde deel gaat naar klanten in de Cariben, een derde deel gaat naar klanten in Noord Amerika en de rest gaat naar Europa en Afrika. Het schone zeewater, onze schone lucht, veel zon en de constante bries zorgen ervoor dat het productieproces vrij snel verloopt. Het duurt 2 à 3 maanden om het zeewater in de bekkens te laten stromen en te laten kristalliseren en dan is het klaar om geoogst te worden. Elk jaar duurt het oogsten van zout zo’n 8 à 9 maanden. Bij de Salt Company werken ongeveer 40 vaste medewerkers en daarnaast nog eens ongeveer 30 medewerkers via aannemers’, zo heeft Daisy Coffie naar voren gebracht.

Bijdrage aan de samenleving

Tot slot heeft Daisy Coffie daar nog het volgende aan toegevoegd: ‘De bijdrage van Cargill aan Bonaire bestaat uit werkgelegenheid en alle afdrachten die dit met zich meebrengt zoals loonbelasting en andere premies. Daar komen nog bij de afdrachten vanwege de diensten die door derden aan Cargill worden geleverd. Ook de erfpachtcanon en eigendomsbelasting dragen bij aan de schatkist van de overheid. Cargill draagt jaarlijks met tienduizenden dollars bij aan onze samenleving. Op drie terreinen doet Cargill dit middels donaties en bijdragen, te weten natuurbehoud, voedselveiligheid en cultuur.’

