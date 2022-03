Politie Eenheid Rotterdam: De situatie in Oekraïne houdt ook ons allemaal bezig.

De situatie in Oekraïne houdt ook ons allemaal bezig. Twee weken geleden was dit nog ondenkbaar en onvoorstelbaar. Maar een onverwacht snelle toestroom van vluchtelingen maakte gister het inrichten van acute noodopvang nodig. Schouder aan schouder hebben we samen met medewerkers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond , brandweer, ambulance, Gemeente Rotterdam , Rode Kruis onder andere bedden voor groot en klein in elkaar gezet. Voor de allerkleinste lag een knuffeldiertje op het kussen. En het Maasstad ziekenhuis leverde belangeloos verzorgingsmiddelen en voeding voor baby’s en kinderen. Binnen know time stond alles klaar. Mooi dat we dit met elkaar konden doen!