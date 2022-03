Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Conferencia virtual COPPPAL den cuadro di Dia Internacional di Hende Muhe:

PROME MINISTER A ELABORA RIBA E IMPORTANCIA PA HENDE MUHE TA DEN POSICIONNAN CLAVE

“E lucha di e hende muhe pa ta den posicion clave no tabata, no ta y no lo ta uno facil”

Mundo henter a celebra Dia Internacional di Hende Muhe dia 8 di Maart. Den e Conferencia Virtual di COPPPAL dialuna atardi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata invita, hunto cu diferente lider femenino prominente di region Latino America, pa duna un discurso di e situacion actual di pais Aruba y di e desaroyo di e ser femenino den e ultimo decada.

Prome Minister a expresa cu ta importante pa tin ser femenino den posicionnan clave y cu e lucha pa yega eynan no tabata, no ta y no lo ta uno facil. Pa yega asina leu ta rekeri trabounan duro acompaña di hopi sacrificio riba nivel priva y familiar. Hopi biaha ta culpa e ser masculino pero e realidad ta cu e lucha di emancipacion di e hende muhe no ta un lucha pa e ser femenino tin mas poder cu e ser masculino sino pa tin mas poder riba su mes.

Prome Minister a enfatisa e hecho cu hopi hende muhe ta wordo influencia di no por eherce un posicion clave of ta sinti cu loke nan tin ta tur loke nan merece. Esaki ta e sernan femenino cu mester wordo yuda pa asina tuma e paso y inciativa pa lucha pa algo miho. Ta solamente un hende muhe cu perpectiva y ambicion, lo por lanta un yiu muhe cu perpectiva y ambicion pa logra cosnan grandi den bida.

Ta un hecho cu e pandemia a afecta henter mundo pero esnan mas afecta ta e hende muhe y e muchanan y esaki ta un desaroyo cu ta exigi atencion. Ta importante pa envolvi e sernan femenino den e plannan di recuperacion y reconstruccion. Pa e mucha muhenan tambe ta importante pa stimula nan pa ta mas envolvi den e programa STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics ya cu e cursonan technico ta esencial pa futuro, evitando asina cu den futuro nan lo core cu un desventaha den e area profesional.

Prome Minister a indica cu basa riba e desaroyo aki, Gobierno di Aruba a implementa algun iniciativa. Cu sosten di UN-Women, a prepara un maneho nacional di genero na unda lo delinea con pa envolve e ser femenino den e etapa di recuperacion y reconstruccion pa asina tin un pais y hende muhe mas fuerte y resiliente.

Tambe a implementa un programa “STEM the gap” pa hende muhe y mucha muhe. A organisa encuentronan cu hende muhe di tur edad pa introduci nan na e programa STEM. Pa e muchanan muhe a introduci e programa “Super Nova” na unda na un edad hoben e mucha muhe ta wordo introduci na technologia innovativo. Cu un programa special pa nan edad, ta purba pa e muchanan muhe continua den e direccion di e materianan STEM. Tambe nan tabata tin oportunidad di combersa cu e hende muhe profesional den e area di STEM cu e solo proposito di purba atrae nan na e area aki.

Na final di su turno den e Conferencia Virtual di Copppal, Prome Minsiter a expresa, “Nos tur kier laga un miho planeta pa nos yiunan pero mi ta kere cu nos tin cu laga miho yiunan pa e planeta aki”.

