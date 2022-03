Rondetafelgesprek over Russisch gas

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op 9 maart van 13.30 tot 16.30 uur een rondetafelgesprek over Russisch gas. Deskundigen op het gebied van de gasmarkt, alternatieve energiebronnen en energiebesparing delen feiten en visies op dit onderwerp met Kamerleden.

Nieuwbouwwijk zonder aardgas in aanbouw.

Wat zijn de gevolgen van de afhankelijkheid van Russisch gas en hoe kan dit afgebouwd worden? Wat moet er gebeuren om de komende winter niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas? Deze vragen staan centraal tijdens het rondetafelgesprek. Het programma is opgedeeld in drie blokken:

13.30 – 14.30 uur: de gasmarkt

Annie Krist, CEO Gasterra

Jilles van den Beukel, energiespecialist

René Peters, TNO

14.30-15.30 uur: alternatieven voor gas in de elektriciteitsopwekking

Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Prof. dr. M. Machiel Mulder, hoogleraar Energie-economie

Prof. dr. André Faaij, Director of Science of TNO Energy Transition

15.30-16.30 potentieel energiebesparing

Carolien Gehrels, voorzitter van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI)

Ir. Erik van Engelen, algemeen directeur Techniek Nederland

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.

Meer informatie en live volgen

Volg het rondetafelgesprek vanaf 13.30 uur via de livestream of de app Debat Direct.

Een aantal genodigden heeft position papers aangeleverd voor het rondetafelgesprek. Deze kunt u hier lezen.

