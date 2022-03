Pregunta tokante investigashon rotonde

Na Kolegio Ehekutivo di Entidat Públiko Boneiru

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N

Apresiabel Kolegio,

Un di e fundeshinan di bon gobernashon ta transparensia i tambe responsabilisashon di gobernantenan pa ku nan maneho, desishon ku nan ta tuma. Spesialmente esaki ta importante i nesesario ora ta trata maneho i desishonnan ku ta tuma riba e medionan finansiero limitá ku nos komunidat ta produsí pagando belasting i otro obligashonnan finansiero pa kaha di gobièrnu.

Kolegio Ehekutivo ta enkargá ku ehekushon di nos infrastruktura, spesífikamente nos kareteranan. Ta bon konosí den ki mal estado di mantenshon nos kareteranan eksistente ta, sin menshoná e falta enorme di kareteranan nobo den barionan nobo kreá. E situashon aki ta unu ku tin nos komunidat kansá i fadá.

Na luna di desèmber 2020 ku hopi publisidat, diputado James Kroon a anunsiá ku e rotònde na Kaya Amsterdam/Kaminda Djabou a keda kla i ku pa fin di yanüari 2021 lo tin apertura ofisial despues ku pone e último kapa riba e rotònde.

Komunidat alertá a bin tuma nota ku e rotònde tabata muchu chikí pa por fasilitá trùknan grandi i kònteinernan pa usa e rotònde. Un diskushon públiko intensivo tabata e konsekuensia di e anunsio aki ku a bin resultá ku e arkitekto, esnan enkargá ku e supervishon di e konstrukshon i e direktor nobo di DR&O mester a yega na e konklushon ku a mishi ku e pintura original kambiando esaki supstansialmente, a duna òrdu pa pinta un rotònde nobo ku dimenshonnan i midínan supstansialmente diferente i mas chikí ku esun original.

Konsekuensia tabata ku a ordená pa para e konstrukshon di e rotònde i pa likidá esaki, destruyendo asina un kapital –manera a informa pueblo durante un rueda di prensa i nos den un reunion di Konseho Insular- entre 600 pa 800 mil dòler.

Na e mesun momento a anunsiá ku lo (laga) hasi un investigashon atministrativo i tékniko pa asina determiná na unda kosnan a bai robes i ken ta responsabel pa esakinan.

Awe nos ta na 8 di mart, kual ta 11 luna mas aleu. Te awe komunidat, i tampoko Konseho Insular den representashon di e komunidat, no a risibí resultado(nan) di e investigashon. Esaki mi ta konsiderá no solamente violashon di prinsipionan di bon gobernashon, pero pió ainda un falta total di rèspèt pa e pagadó di belasting i pa su representantenan. Un investigashon durando ya 11 luna, miéntras komunidat ta buska klaridat. Pa tal rason, hasiendo uso di artíkulo 45 di Reglamentu di Órden, mi ta hasi e siguiente preguntanan:

Ken a duna òrdu pa desviá for di e pintura original? Ken a duna òrdu pa pinta un rotònde nobo di dimenshonnan muchu mas chikí ku esun original? Ken a duna òrdu pa BWM ehekutá e rotònde den su forma nobo pero mas chikí?

E di dos pregunta ku e investigashon lo mester a trese klaridat riba dje ta:

Kuantu e daño finansiero ta i ken ta responsabel pa e daño aki i kiko gobièrnu ta hasi pa kobra esun(nan) ku a okashoná e daño finansiero aki?

Huntu ku komunidat mi ta di opinion ku no tin ningun motibu bálido pa hustifiká ku te ainda e investigashon no a konkluí. E úniko motibu ta ku ta parse ku kueste loke kueste ke tapa e suseso bergonsoso aki pa protehá esnan ku realmente a kousa e situashon lamentabel aki ku fondonan di pueblo. Pueblo ke sa ken ta esnan ku a okashoná e vupá aki i ki sanshon ta bai tuma.

Mi ta spera di por haña kontesta verbal riba e preguntanan aki den e próksimo reunion públiko di Konseho Insular.

Atentamente,

___________________________

Désirée E. Coffie

Miembro di Konseho

Aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N

Geacht College,

Een van de grondvesten van goed bestuur is transparantie en ook verantwoording van de bestuurders voor wat betreft hun beleid en genomen besluiten. Dit is vooral belangrijk als het gaat om beleid en besluiten die genomen worden m.b.t. de beperkte financiële middelen die door onze samenleving worden opgebracht door het betalen van belasting en andere financiële verplichtingen aan de overheidskas.

Het Bestuurscollege is belast met de uitvoering van onze infrastructuurprojecten, specifiek onze wegen. Het is algemeen bekend in welke slechte staat van onderhoud onze bestaande wegen verkeren, zonder gewag te maken van het enorme gebrek aan nieuwe wegen in de nieuw gecreëerde wijken. Onze samenleving is deze omstandigheden ontzettend beu.

In december 2020 heeft gedeputeerde James Kroon met veel fanfare aangekondigd dat de rotonde aan de Kaya Amsterdam / Kaminda Djabou klaar is en dat eind januari 2021 de officiële opening zal plaatsvinden na het aanleggen van de laatste laag op de rotonde.

De alerte samenleving heeft geconstateerd dat de rotonde te klein was, waardoor grote vrachtwagens met containers er geen gebruik van konden maken. Een intensieve openbare discussie was het gevolg van deze kennisgeving en het bleek dat de architect, degenen die belast waren met het toezicht op de aanleg en de nieuwe directeur van de R&O tot de conclusie moesten komen dat de originele tekening aanzienlijk gewijzigd was en dat opdracht werd gegeven om een nieuwe rotonde te tekenen met afmetingen die aanzienlijke verschillen vertonen en kleiner zijn dan de originele versie.

Het gevolg was dat bevolen werd om te stoppen met de aanleg van de rotonde en om deze te annuleren, waarbij een vermogen vernietigd werd van tussen de US$600.000 en US$800.000, zoals in een persconferentie aan de bevolking werd bekendgemaakt en aan ons in een eilandsraadvergadering.

Tegelijkertijd werd aangekondigd dat men een administratief en technisch onderzoek zou (laten) doen om zodoende vast te stellen waar er dingen fout zijn gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Vandaag zijn wij op 8 maart, 11 maanden later dus. Tot de dag van vandaag heeft de samenleving, noch de Eilandsraad die de samenleving vertegenwoordigt, de resultaten van het onderzoek ontvangen. Dit beschouw ik niet alleen als een schending van de algemene beginselen van goed bestuur, maar nog erger, een totaal gebrek aan respect jegens de belastingbetaler en voor zijn/haar vertegenwoordigers. Een onderzoek dat al 11 maanden duurt, terwijl de samenleving op zoek is naar duidelijkheid. Om deze redenen, gebruik makend van artikel 45 van het Reglement van Orde, stel ik de volgende vragen:

Wie heeft opdracht gegeven om af te wijken van de originele tekening? Wie heeft opdracht gegeven om een nieuwe rotonde te tekenen met veel kleinere afmetingen dan de originele versie? Wie heeft opdracht gegeven aan de BWM om de rotonde in zijn nieuwe vorm uit te voeren, maar kleiner?

De tweede vraag waarover het onderzoek duidelijkheid moest verschaffen is:

Hoe groot is de financiële schade en wie is verantwoordelijk voor deze schade en wat doet het eilandbestuur om de financiële schade terug te vorderen van degene(n) die deze schade veroorzaakt heeft (hebben)?

Samen met de samenleving ben ik van mening dat er geen enkele geldige reden is om te rechtvaardigen waarom het onderzoek nog niet is afgerond. De enige reden is dat het erop lijkt dat koste wat het kost deze schandelijke gebeurtenis in de doofpot gestopt moet worden, om degenen die in werkelijkheid deze betreurenswaardige situatie met fondsen van de bevolking hebben veroorzaakt te beschermen. De bevolking wil weten wie deze blunder heeft veroorzaakt en welke sancties er getroffen gaan worden.

Ik hoop mondelinge antwoorden te kunnen krijgen op deze vragen in de eerstvolgende openbare vergadering van de eilandsraad.

Hoogachtend,

___________________________

Désirée E. Coffie

Lid van de Eilandsraad van Bonaire

