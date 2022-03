MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO POKO POKO KÒRSOU SU SEKTOR TURÍSTIKO TA REKUPERANDO DI E EFEKTONAN DI COVID-19



Willemstad- Durante e último dos(2) añanan, desaroyonan turístiko mundialmente a konosé un gòlpi fuerte pa motibu di e pandemia di COVID-19. Restrikshonnan di biahe i medidanan di prekoushon na e diferente paisnan rònt mundu, a kousa ku personanan tabata bishitá otro destinashonnan di forma limitá. Aki na Kòrsou tambe nos a sinti e efektonan di esaki den tur e diferente áreanan di e sektor turístiko. Apesar di e retonan ku COVID-19 a trese kuné pa nos pais, partnernan den turismo aki na Kòrsou a sigui traha inkansablemente i awor ku mundu poko poko ta habri su portanan atrobe ya nos por a kuminsá nota desaroyonan positivo den nos sektor turístiko.

Djaweps 10 di mart, Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Ruisandro Cijntje, huntu ku su ministerio i partnernan Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB), Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) i Curaçao Ports Authority (CPA) a duna un konferensha di prensa den kual kada organisashon por a duna informashon tokante e desaroyonan durante 2021, un bista bèk riba e efektonan durante 2020 i e proyekshonnan den e sektor turístiko na Kòrsou pa sobrá di aña 2022.

Durante e konferensha di prensa, CTB a trese dilanti ku na aña 2021 Kòrsou a risibí un total di 265 mil turista di estadia kual ta un oumento di 52% kompará ku aña 2020. Alabes, aña 2021 a yega na 57% di e kantidat registrá na 2019. Tambe, CTB a sòru pa sigui promové nos pais den eksterior. Esaki a resultá riba 450 publikashon promoshonal ku a keda kompartí rònt mundu i a alkansá mas ku 60 mion ‘reach’. Pa e promé dos (2) lunanan di 2022, Kòrsou ya a konta ku un total di 70.940 turista di estadia i e meta ku CTB tin stipulá pa e aña akí ta, pa nos yega 375 mil turista di estadia. Partisipashon na ‘trade shows’, organisashon di roadshows i eventonan edukashonal ta entre e strategianan di merkadeo ku CTB ta bai apliká durante 2022 pa por alkansá esaki. Mas aleu CTB a indiká ku e trabounan di konstrukshon di e último fase di e Quick Win Plan pa área di Zakito i di fase 3 di e área di rekreashon na Marie Pampun tambe ta avansando.

Pa loke ta trata e desaroyonan den sektor hotelero, CHATA a indiká durante e konferensha di prensa ku na aña 2021 Kòrsou a konosé un oumento di 44,4% kompará ku aña 2020 den okupashon di kambernan. Mas aleu, e tarifa promedio diario (ADR) tambe a konosé un oumento di 12,7% den 2021 kompará ku 2020. Asta kompará ku e sifranan di e ADR na 2019, e tarifanan di 2021 ta mustra un oumento di 2,8%. Pa loke ta trata e entradanan pa kamber disponibel (RevPAR), CHATA a nota un oumento signifikante den 2021.E entradanan a subi for di $55,22 na aña 2020 pa $88,12 na aña 2021, lokual ta un oumento di 59,9%. Ku apertura di 2 kadena di hotèl grandi na Kòrsou den 2021, esta Sandals Royal Curaçao i Courtyard by Marriott, e kantidat total di kambernan disponibel na Kòrsou lo ta dòbel mas tantu te na un kantidat di masoménos 6.000 kamber disponibel na final di 2022. Ku e tendensia fuerte for di meimei di aña 2021 en adelante, CHATA koutelosamente ta karga optimismo pa kresementu den e sektor turístiko pa Kòrsou.

Meskos ta konta pa turismo krusero. Despues ku turismo krusero a keda suspendé na luna di mart 2020, CPA a traha ku stakeholdernan lokal pa asina fasilitá ‘layup’ i ‘service calls’ durante e suspenshon i tambe pa establesé e protokòlnan di entrada pa hasi e reinisio di e itinerarionan posibel. Na luna di yüni 2021, Kòrsou a kuminsá risibí e promé barkunan krusero atrobe i pa final di 2021 nos a konta ku un total di 107 barku krusero ku a bishitá Kòrsou, lokual a representá un kresementu di 7% en komparashon ku aña 2020. Apesar di esaki, e kantidat di pasaheronan krusero ku nos a risibí na 2021 tabata ménos en komparashon ku sifranan di 2020. Esaki, debí entre otro na e echo ku e kapasidat di okupashon di barkunan krusero tabata limitá. Proyekshonnan global pa loke ta trata turismo krusero, ta mustra ku 2022 lo ta e aña di transishon i rekuperashon den e industria. Si e desaroyonan kontinuá komo tal, ta spera ku turismo krusero lo por rekuperá kompletamente pa final di 2023.

Desaroyonan rondó di COVID-19 a kousa un bahada drástiko den aktividatnan turístiko na Kòrsou durante aña 2020. Gradualmente, durante aña 2021, turistanan a kuminsá biaha pa Kòrsou atrobe. Na aña 2021, e invershon den turistanan di estadia huntu ku esnan krusero, a resultá den un impakto ekonómiko di 1.489 miar. Esaki, ta representá un subida di 37% di entrada, kompará ku aña 2020. Si nos kompará e 1.489 miar akí ku entradanan di aña 2019, esaki ta representá solamente 64% di e entrada ku nos tabatin e aña ei. Pues ainda nos no a yega na e nivel di aña 2019 promé ku e pandemia (esta 2.343 miar). Apesar di esaki, por spera ku Kòrsou lo por yega e nivel akí bèk den temporada di 2023-2024. Esei ta kuadra tambe ku pronóstiko di e organisashonnan internashonal manera IMF i WTO pa loke ta trata e desaroyonan mundial den turismo. Den 2022 Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) lo sigui ehekutá diferente proyekto importante ku lo kontribuí positivamente na e sektor di turismo. Ta trata aki di e asina yama ‘Level Playing Field’ ku ta enserá kambio di lei kual lo tin komo efekto pa tur establesimentu ku ta hür kamber ku turista lo tin mesun deber pa registrá pa pèrmit i paga impuesto. Tambe, MEO lo hasi tur trámite pa haña fondo pa invertí den diferente proyekto manera Koredor fase 2 i nos Marshe Plasa rondó.

Klek aki pa dowload e presentashon ku a keda kompartí durante e konferensha di prensa di turismo: https://bit.ly/TourismPress2022

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype