KOMUNIKADO DI PRENSA 129 /2022

13 mart 2022

Aksidente di tráfiko ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu 13 di mart 2022 alrededor di 15.47’or, Sentral di Polis a risibí informashon di

un aksidente bastante grave ku a tuma lugá riba Dominico Martina Boulevard na altura di

edifísio di A.P.C.

Na yegada di e promé unidat, el a bin topa un outo di famia di bòltu algun meter for di

kaya, mientras un otro vehíkulo tabata pará na un distansia riba e kaya menshoná.

Den e outo di bòltu tabatin kuater (4) persona i den e otro vehíkulo únikamente e shofùr.

Ekipo di reskate di brantwer a keda solisitá na e sitio pa por a yuda saka e personanan ku

tabata den e outo di bòltu, ya ku nan a keda pegá den e vehíkulo.

Un di e okupantenan di e último outo aki a sufri multiple leshonnan dor di e impakto i a

fayesé na e sitio mes.

Dòkter di polis ku tabata presente a konstatá morto.

E otro okupantenan a keda transportá ku diferente ambulans pa sala di emergensia di

C.M.C. pa asina nan por a risibí tratamentu médiko.

For di investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a sali na kla ku e dos outonan aki

tabata kore riba Dominico Martina Blvd den direkshon di Bieshuevel.

Pa motibunan te ainda deskonosí nan a aksidentá i probablemente shofùr di e outo ku a

bòltu a pèrde kontrol riba su stür i bai resultá kantu di kaminda.

No ta ekskluí ku entre otro ekseso di velosidat a hunga un ròl importante den e aksidente

aki.

Debí ku no a identifiká e víktima ainda ni pone famia na altura, no por publiká su identidat.

Personal di departamentu di tráfiko a keda enkargá ku e investigashon.

