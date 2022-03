De helft van onze rechters is vrouwen

10 maart 2022: Internationale Dag van Vrouwelijke Rechters

De Verenigde Naties heeft 10 maart 2022 uitgeroepen tot de eerste internationale dag

van Vrouwelijke Rechters. Op deze dag is – en vanaf nu elk jaar op 10 maart wordt –

wereldwijd aandacht gegeven aan gelijke deelname van vrouwen op alle niveaus

binnen de rechterlijke macht.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van

Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan en wil ook een voorbeeld zijn voor vrouwen in de

rechtspraak. Het Hof heeft vrouwelijke presidenten gekend en de helft van de rechters

bij het Hof is tegenwoordig vrouwen.

De vertegenwoordiging van vrouwen in de rechterlijke macht is om vele redenen

belangrijk. Het zorgt er niet alleen voor dat het rechtsstelsel wordt ontwikkeld als

zijnde een afspiegeling van de maatschappij en waar de maatschappij zich ook in

herkent, maar het inspireert ook de huidige en volgende generatie van vrouwelijke

rechters en andere vrouwen in de samenleving.

Mitar di nos huesnan ta hende muhé

10 di mart 2022: Dia Internashonal di Hues Muhé

Nashonnan Uní a proklamá dia 10 di mart 2022 komo e promé Dia Internashonal di

Hues Muhé. Riba e dia aki – i tur aña riba e fecha aki – mundialmente ta i lo duna

atenshon na e partisipashon igual di hende muhé riba tur nivel di poder hudisial.

Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i di Boneiru, Sint Eustatius i

Saba por i ke ta un ehèmpel tambe pa hende muhé den sistema hudisial. Korte a konosé

presidentenan femenino i aktualmente mitar di nos huesnan ta hende muhé.

E representashon di hende muhé den sistema hudisial ta importante pa diferente

motibu. E no ta sòru solamente pa desaroyá e sistema hudisial, siendo un reflekshon di

e komunidat i kaminda komunidat por rekonosé su mes aden, pero tambe e ta inspirá e

generashon aktual i e siguiente generashon di huesnan muhé i tur sobrá hende muhé

den komunidat.

