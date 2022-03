KOMUNIKADO DI PRENSA 128 /2022

12 mart 2022

Polis no ta tolerá mas ku ta manda outo riba dje.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Kuerpo Polisial ke pone na konosementu di komunidat ku e fenómeno di último tempu ku a

bin ta lanta kabes, kaminda algun outomobilista ta manda outo riba polis prinsipalmente

durante di kontrol di tráfiko, no ta keda tolerá mas.

Polis tei pa mantene òrdu i un di e formanan pa hasi esei ta dor di ehersé kontrol.

Tur partisipante den tráfiko tin e obligashon di sigui tur instrukshon i òrdu duná dor di polis

inmediatamente sin basilá.

Na momentu ku e usuario di kaminda públiko no hasi esei, e ta den violashon di lei i pa kua

e ta keda detené.

Ultimo tempu, ta tumando nota ku mas i mas en bes di sigui instrukshon duná dor di polis,

algun shofùr ku pa entre otro no keda someté na kontrol, ta skohe pa manda vehíkulo riba

polis.

Ta bon pa tur siudadano ta konsiente ku e akto ei ta keda konsiderá komo intento di

asesinato, na kua tin kastigu di prison mará.

Tene na kuenta tambe ku den un kaso asina kaminda tin menasa direkto i serio kontra e

polis su bida, e por aktua hasiendo uso di su arma ku konforme di lei e tin na su

disposishon.

Pues laga nos ban komportá nos mes debidamente manera mester ta i sigui tur instrukshon

ku polis ta duna, den kuadro di mantenshon di òrdu den nos komunidat i partikularmente

den tráfiko.

Kuerpo Polisial ta urgi pa tuma e atvertensia aki komo unu hopi serio.

