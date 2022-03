KPCN: negoshinan, paga tinu pa froude ku faktura!

Unidat di Delito Sibernétiko di KPCN a risibí vários notifikashon di kompanianan na Boneiru tin molèster di (intento) di froude ku faktura. Den tur e kasonan aki ta trata aki di faktura personifiká falsu ku montantenan basta grandi. E negoshante ta risibí un faktura falsifiká for di nòmber di un kontakto komersial eksistente. Den hopi di e kasonan aki, e estafadó ta interseptá e faktura original (físiko òf digital). Seguidamente ta kambia solamente e number di kuenta pa esun di e kriminal. E negoshi ta paga e faktura ku el a spera, pero ta transferí e plaka riba number di kuenta di e estafadó.

Kon bo ta prevení froude ku faktura?

Ta importante pa tur parti di un organisashon ta konsiente di e forma di froude aki. P’esei, hasi froude ku faktura un tema di diskushon den negoshinan, spesialmente den departamentonan unda ta prosesá órden di pago.

Tep pa empleado:

• Verifiká e adrès di e-mail di esun ku manda e órden òf faktura, esaki ta realmente e adrès di e-mail di e kompania òf di e kontakto?

• Kontrolá semper e number di kuenta di e resipiente ku propio atministrashon;

• Verifiká e pago yamando e dunadó di órden (nombrá) na telefòn; Usa pa esaki e number di telefòn ku ta konosí kaba; no usa esun ku tin huntu ku e órden di pago. E number ei por ta di e estafadó.

• Sea alerta pa èksküs pa kiko un pago mester ta urgente i desviá for di prosedura normal;

• Sea alerta pa yamada telefóniko i mensahe di e-mail ku un karakter konvisente/fòrsá;

• Establesé instrukshon/direkshon pa fakturá klaro i deskribí ei den ken por ehekutá órden di pago si tin faktura ku nó ta aprobá. Purba evitá eksepshon i sòru pa semper tin vários firma bou di un órden di pago (separashon di funshon òf outorisashon dòbel). Dos persona semper ta mira mas ku un persona ta mira;

• Den kaso di duda, konsultá semper ku un kolega òf supervisor.

Kiko hasi si a kaso bo ta víktima di froude ku faktura?

Yama banko mas rápido posibel si a hasi un pago na un estafadó. Semper hasi denunsia òf notifikashon na KPCN. Denunsia òf notifikashon na polis ta yuda identifiká e malechornan, sera sistemanan di atake i evitá mas víktima. Tambe KPCN por yuda deskubrí kua vulnerabilidat digital e kompania tin. Por ehèmpel, un notifikashon anterior di kriminalidat sibernétiko tabata trata di pèrdida/lèkmentu di dato (dato di inisio/login) ku e kompania mes no tabata na altura di dje. Ademas, denunsia por yuda e persona ku sí mester a risibí e plaka ora tin kualkier disputa. Esaki por ta un elemento importante den e areglo.

KPCN: bedrijven, pas op voor factuurfraude!

De Cyber Crime Unit van KPCN heeft meerdere meldingen ontvangen dat bedrijven op Bonaire last hebben van (pogingen tot) factuurfraude. In al deze gevallen gaat het om gepersonaliseerde nepfacturen met zeer hoge bedragen. De ondernemer krijgt een vervalste factuur uit naam van een bestaande zakelijke relatie. In veel van deze gevallen onderschept de fraudeur de originele factuur (fysiek of digitaal). Vervolgens wordt alleen het rekeningnummer gewijzigd naar het rekeningnummer van de crimineel. De onderneming betaalt de rekening die hij verwachtte, maar het geld wordt overgemaakt naar het rekeningnummer van de oplichter.

Hoe voorkom je factuurfraude?

Het is belangrijk dat alle lagen van een organisatie deze vorm van fraude kennen. Maak factuurfraude daarom bespreekbaar in bedrijven, vooral op afdelingen waar betaalopdrachten worden verwerkt.

Tips voor medewerkers:

• Controleer het e-mailadres van de afzender van de opdracht of factuur, is dit werkelijk het e-mailadres van de eigen onderneming of van de relatie?

• Controleer altijd het rekeningnummer van de ontvanger met de eigen administratie;

• Verifieer de betaling door de (genoemde) opdrachtgever te bellen. Gebruik hiervoor het nummer dat bekend is; niet het nummer dat bij het betaalverzoek staat. Dat nummer kan immers van de oplichter zijn;

• Wees alert op smoesjes waarom een betaling urgent is en moet afwijken van normale procedures;

• Wees alert op telefoontjes en emailberichten met een dwingend karakter;

• Stel duidelijk richtlijnen op voor facturatie, met daarin beschreven wie een betaalopdracht mag uitvoeren als er geen goedgekeurde factuur is. Probeer uitzonderingen te vermijden en zorg dat er altijd meerdere handtekeningen moeten worden gezet bij een betaalopdracht (functiescheiding of dubbele autorisatie). Twee mensen zien namelijk altijd meer dan één;

• Overleg bij twijfel altijd met een collega of leidinggevende.

Wat te doen als je toch slachtoffer bent geworden van factuurfraude?

Bel zo snel mogelijk de bank als er een betaling is gedaan aan een fraudeur. Doe altijd aangifte of melding bij KPCN. Aangifte en melding bij de politie helpen om daders in beeld te krijgen, aanvalsservers af te sluiten en te voorkomen dat er meer slachtoffers komen. Ook kan KPCN helpen om uit te zoeken welke digitale kwetsbaarheden het bedrijf heeft. Bij eerdere meldingen van cybercriminaliteit was er bijvoorbeeld sprake van datalekken (inloggegevens) waar de bedrijven zelf niet van op de hoogte waren. Bovendien kan aangifte bij eventuele geschillen met degene die het geld wel had moeten ontvangen een belangrijk element in de afhandeling zijn.

KPCN: companies, beware of invoice fraud!

The Cyber Crime Unit of KPCN has received several reports that companies on Bonaire suffer from (attempted) invoice fraud. In all these cases, it concerns personalised fake invoices with very high amounts. The entrepreneur receives a forged invoice in the name of an existing business relationship. In many of these cases, the fraudster intercepts the original invoice (physical or digital). Then only the account number is changed to the account number of the criminal. The company pays the bill he expected, but the money is transferred to the scammer’s account number.

How do you prevent invoice fraud?

It is important that all sections of an organisation know this form of fraud. Therefore, make invoice fraud negotiable in companies, especially in departments where payment orders are processed.

Tips for employees:

• Check the e-mail address of the sender of the order or invoice, is this really the e-mail address of your own company or of the customer?

• Always check the account number of the recipient with their own administration;

• Verify the payment by calling the (named) client. To do this, use the number that is known; not the number that accompanies the payment request. After all, that number may belong to the scammer;

• Be alert to excuses why a payment is urgent and should deviate from normal procedures;

• Be alert to phone calls and email messages of a compelling nature;

• Clearly establish guidelines for invoicing, describing who may execute a payment order if there is no approved invoice. Try to avoid exceptions and make sure that multiple signatures must always be placed with a payment order (separation of functions or double authorization). Two people always see more than one;

• If in doubt, always consult with a colleague or manager.

What to do if you have become a victim of invoice fraud?

Call the bank as soon as possible if a payment has been made to a fraudster. Always make a declaration or report to KPCN. Declaring and reporting to the police help to get a picture of perpetrators, to close off attack servers and to prevent more victims. KPCN can also help to find out which digital vulnerabilities the company has. In previous reports of cybercrime, for example, there were data leaks (login details) that the companies themselves were not aware of. In addition, in the event of any disputes with the person who should have received the money, it can be an important element in the settlement.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype