Plaatsvervangend Vertegenwoordiger Hildegard Nefs neemt afscheid

Plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Hildegard Nefs, heeft deze week afscheid genomen; woensdag tijdens een afscheidsreceptie bij het Curaçaosch Museum voor genodigden en gisteren tijdens een bijeenkomst met het personeel van de Vertegenwoordiging van Nederland. Hildegard heeft acht jaar bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad gewerkt en was naast (de afgelopen vier jaar) plaatsvervangend Vertegenwoordiger op Curaçao, ook vestigingshoofd van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad. Verder is zij betrokken geweest bij verschillende projecten op Curaçao, onder andere op het gebied van onderwijs.

“Ik voel me zeer verbonden met Curaçao en het was een eer om op deze wijze bij te mogen dragen aan de samenwerking binnen het Koninkrijk”, aldus Hildegard. Vertegenwoordiger van Nederland op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Erwin Arkenbout, bedankte Hildegard voor haar jarenlange inzet en wenste haar veel succes toe. Hildegard blijft op Curaçao en zal in mei starten als senior manager bij Deloitte Dutch Caribbean.