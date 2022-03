Kámara di Komèrsio ta sera konosí ku Kònsùl General Merikano nobo

Willemstad – Presidente di Kámara di Komèrsio, Sr. Billy Jonckheer, huntu ku Direktor Ehekutivo di Kámara di Komèrsio, Sr. John Jacobs, a sera konosí ku e Kònsùl General Merikano nobo, Sra. Margy Bond.

Resientemente Presidente di Kámara di Komèrsio a reuní ku Kònsùl General Merikano nobo pa debatí riba tópikonan relashoná ku kresementu ekonómiko entre e dos paisnan. Tambe a elaborá riba e proyekto ku Kámara di Komèrsio ta trahando riba dje den estrecho kolaborashon ku Konsulado Merikano, agensianan di Merka, Ministerio di Enseñansa di Kòrsou i otro partidonan relevante relashoná ku un skol públiko na Kòrsou ku e kuríkulo kompletamente na Ingles. Esaki ta planiá pa wòrdu lansá na aña 2023.

Pa mas informashon tokante nos aktividatnan òf informashon general tokante kuminsá bo mes negoshi na Kòrsou, tuma kontakto ku Kámara di Komèrsio na businessinfo@curacao-chamber.cw òf via WhatsApp na +5999 696-0885.

Riba potrèt 1- di robes pa drechi – Direktor ehekutivo di Kámara di Komèrsio Sr. John Jacobs, Presidente di Kámara di Komèrsio Sr. Willem (Billy) Jonckheer i Kònsùl General Merikano Sra. Margy Bond.

Pietermaai, 18 di mart 2022

Curaçao Chamber meets new US Consul General

Willemstad – The Curaçao Chamber of Commerce & Industry President Mr. Billy Jonckheer together with the Executive Director of the Chamber Mr. John Jacobs met with the new US Consul General Ms. Margy Bond.

Curaçao Chamber President Billy Jonckheer met recently with new US Consul General to discuss on how to increase economic activities between the 2 countries. They also elaborated on the project being worked on by the Chamber, US Consulate, US agencies, Curaçao’s Ministry of Education and other parties for a public all English curriculum school on Curaçao to be launched in 2023.

For information about our activities or general information about starting a business in Curacao, contact the Curaçao Chamber through businessinfo@curacao-chamber.cw or via WhatsApp +5999 696-0885.

On picture 1 – from left to right Curacao Chamber Executive Director Mr. John Jacobs, Curacao Chamber President Mr. Willem ( Billy) Jonckheer and United States Consul General Ms. Margy Bond

De Kamer ontmoet de nieuwe Amerikaanse Consul-Generaal

Willemstad – De heer Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao, heeft samen met de Directeur van de Kamer, de heer John Jacobs, een ontmoeting gehad met de nieuwe Amerikaanse Consul-Generaal mevrouw Margy Bond.

President Billy Jonckheer ontmoette recentelijk met de nieuwe Amerikaanse Consul Generaal om te bespreken hoe de economische activiteiten tussen Curaçao en de Verenigde Staten kunnen worden geamplificeerd. Onderdeel van het gesprek was het project waaraan wordt gewerkt door de Kamer, het Amerikaanse Consulaat, Amerikaanse agentschappen, het Curaçaose Ministerie van Onderwijs en andere partijen voor de start van een openbare school met het curriculum volledig in het Engels op Curaçao in 2023.

Voor informatie over onze activiteiten of algemene informatie over het starten van een bedrijf op Curaçao kunt u contact opnemen met de Curaçaose kamer door een email te versturen naar businessinfo@curacao-chamber.cw of een bericht te versturen via WhatsApp +5999 696-0885.

Op foto 1 – van links naar rechts Dhr. John Jacobs, president van de Curaçaose Kamer Dhr. Willem (Billy) Jonckheer en de Amerikaanse Consul Generaal Mevr. Margy Bond.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype