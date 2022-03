CITRO voert medische evacuatie uit van jongedame met gebroken been bij Fuikbaai •

Vanmiddag om 14:50 ging het alarm bij onze vrijwilligers. Met spoed naar het boothuis ivm een medische evacuatie van een gewonde persoon was de boodschap. Meteen legden 5 van onze vrijwilligers datgene waar ze mee bezig waren ter zijde en gingen met spoed naar ons boothuis. Rond 15:20 voer onze reddingsboot Dick Braakman uit en zo’n 10 minuten later arriveerde het reddingsteam in de Fuikbaai. Het slachtoffer werd met een brancard aan boord gehesen en in de reddingsboot naar de Caracasbaai haven vervoerd, waar even later de geallarmeerde ambulance arriveerde om haar naar het hospitaal te brengen.

Weer een geslaagde reddingsactie.