Drugsvangst voor Zr.Ms. Friesland en Kustwacht Caribisch gebied – Kaptura di boto ku droga hasi pa Zr.Ms. Friesland i Wardakosta

Captura di boto cu droga hasi pa Zr.Ms. Friesland y Wardakosta

Den bon colaboracion ku Cuerpo Policial Aruba

E barcu di marina Zr.Ms. Friesland resientemente a logra para un boto di piscado Venezolano

sospechoso riba laman grandi. E contacto a keda descubri pa un avion di patruya di

Wardacosta Mericano. E boto tawata riba un ruta conosi pa contrabanda despues di cual

Friesland a keda dirigi pa controla e boto. Ku e barcu rapido di interseptacion, e FRISC, ku na

bordo un ekipo combina di tripulantenan di e barcu y Wardacosta Mericano, e boto a keda

persigui. Na yegada di e FRISC den serkania di e boto, esaki a cuminsa zink. Riba esaki mes

ora a actua pa trese e pasaheronan a bordo di Friesland. E tripulacion di Friesland a hasi tur

intento pa mantene e boto riba awa, pa asina por controla esaki riba contrabanda.

E boto sospechoso a keda di tou pa Zr.Ms. Friesland y hiba Aruba caminda a entrega esaki na

Wardacosta su punto di sosten na Aruba, pa por hasi mas investigacion. Pa motibu ku e boto

tawata parsialmente bou di awa, e ekipo di buceo di KPA a hisa e boto ku nan materialnan pa

asina por a controla esaki. Durante e control riba e boto hasi pa un ekipo di e punto di sosten di

Wardacosta na Aruba, un gran cantidat di pakete ku probablemente droga aden a ser haya. E

seis personanan ku nashonalidat Venezolano, y e paketenan a keda entrega na e ‘unit

georganiseerde criminaliteit’ di KPA pa mas investigacion den e caso aki.

Drugsvangst voor Zr.Ms. Friesland en Kustwacht Caribisch gebied

In goede samenwerking met Korps Politie Aruba

Het marineschip Zr.Ms. Friesland heeft recent een verdachte Venezolaanse vissersboot op

open zee tot stoppen gebracht. Het contact werd ontdekt door een maritiem patrouille vliegtuig

van de Amerikaanse Kustwacht. De vissersboot begaf zich op een bekende smokkelroute

waarna de Friesland geactiveerd werd. Met de snelle onderscheppingsboot, de FRISC, met aan

boord een gecombineerd team van de scheepsbemanning en US Coast Guard werd de

vissersboot achterhaald. De boot werd op zee snel tot stoppen gebracht. Bij aankomst van de

FRISC bij de boot begon deze te zinken. Hierop werd direct gehandeld om de opvarenden aan

boord van de Friesland te brengen. De bemanning van de Friesland heeft alle pogingen

ondernomen om de vissersboot drijvend te houden zodat deze doorzocht kon worden op

contrabande.

De verdachte boot is vervolgens door Zr.Ms. Friesland naar Aruba gesleept en aan de

Kustwacht Caribisch gebied op Aruba overgedragen voor verder onderzoek. Omdat het vaartuig

gedeeltelijk onder water lag, heeft het duikteam van het Korps Politie Aruba (KPA) de boot met

hun middelen omhoog gehesen zodat deze doorzocht kon worden. Tijdens de doorzoeking van

de boot door een team van het kustwachtsteunpunt Aruba werd een groot aantal pakketten met

vermoedelijk verdovende middelen gevonden. De zes personen met de Venezolaanse

nationaliteit, en de pakketten zijn aan de unit georganiseerde criminaliteit van het KPA

overgedragen voor verder onderzoek in deze zaak.

==EINDE==

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype