Prome Minister a forma parti di conferencia di Nacionnan Uni

REPRESENTACION DI HENDE MUHER NA NIVEL DI TOMA DI DECISION TA NECESARIO ORA TA TRATA EFECTONAN DI CAMBIO DI CLIMA

ORANJESTAD – Prome Minister di Aruba a expresa di ta honra pa hunto cu Minister di Educacion, Cultura y Sciencia di Hulanda sr. Robbert Dijkgraaf pa representa Reino Hulandes den e conferencia. Esaki tabata e di 66 sesion di e “Commission on the Status of Women “ y e conferencia a enfoca riba igualdad di genero y empodera hende muhe y mucha muhe den conexto di cambio di clima, medio ambiente y maneho pa reduccion di riesgo pa disaster.

Pa añanan largo, Hulanda, Aruba, Curacao y Sint Maarten a bataya e elementonan di horcan den region Caribense y inunadacionnan. Awe den e conferencia paisnan a bini hunto pa atende un di e reto di mas grandi di e epoca cual ta pa atende cu e crisis climatologico y su consecuencianan, Prome Minister a expresa. E urgencia ta grandi y ta creciendo mas y mas.

Premier Wever – Croes a sigui bisa cu recientemente rapport di Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) a indica cu algun region y grupo ta wordo impacta mas cu otronan, door di cambio di clima. Realidad ta cu e mundo no ta igual y e cambio di clima ta amplificando e desigualnan aki. Esaki tin consecuencia pa bida y existencia di ser humano rond mundo incluyendo islanan Caribense cu ta directamente wordo menasa door di e efectonan di cambio di clima.

‘Mi ta reconoce e efectonan cu esaki tin tambe riba muchanan muhe y hendenan muhe ora cu un comunidad ta den crisis. Pa motibo cu e peso di entre otro di cuido ta bira mas hopi riba e grupo aki.’

Notabel ta cu hende muhe no ta conta cu suficiente representacion na nivel di toma di decision ora ta trata e tema di cambio di clima. Premier Wever – Croes a expresa cu lamentablemente na Nacionnan Uni solamente 33 porciento di e posicionnan di decision riba cambio di clima ta encera hende muhe. Ta dificil pa spera di resolve e retonam aki mientras cu mitar di e populacion ta keda atras.

Concluyendo Prome Minister a expresa, den liña di cu no por laga niun hende atras, ta boga pa participacion igual den procesonan di mitigacion di cambio di clima. Ademas ta para pa hende muhe obtene acceso igual na e informacion, finanzas y recursonan necesario pa responde na cambio di clima. “Nos ta den esaki hunto pues ban uni forsa.”

