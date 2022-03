Klooster di Imeldahof tabata bon bishita pa celebracion di Himno y Bandera.

Diabierna mainta prome cu 9or caba e prome bishtantenan a yega na e klooster di Imeldahof, pa asina nan habri nan dia di celebracion di Himno y Bandera. Mas hende a sigui yega henter e dia, te laat den atardi.

Bishitant nan a pasa wak e 2 exposicionan esta “Caribbean Ties” di MANA y ‘Historia di parokia di Noord’. Hopi a pasa admira e bunita kapel y tambe saboria di dushi snacksbox, cos dushi y cuminda crioyo. Tur esaki a forma un dushi ambiente familiar na e convento.

Fundacion Kapel di Bethania ta masha agradeci na e acohida di e pueblo di Aruba pa a pasa bishita Klooster Imeldahof riba nos dia nacional. Alavez kier a gradici na tur e voluntarionan cu di un of otro manera a coopera y yuda prome, durante y despues di e evento. Naturamente un danki na tur esnan cu a haci donation pa asina hasi e actividad un exito.

Fundacion Kapel di Bethania ta recorda tur hende cu lo tin gana di pasa bishita Klooster pa e 2 exposicionnan of pa bishita e Kapel cu lo ta habri, dialuna, diaranson y diahuebs for di 9 am te cu 3 pm.

Si ta desea di hasi un donacion na nos Fundacion Kapel di Bethania, lo ta posibel pa deposita riba nos cuenta di Banco na Aruba Bank number di cuenta : 6021690190. Di antemano ta gradici pa e gesto aki y asina yuda nos pa preserva y cuida e exposicion di “Historia di Parokia di Noord”.

