Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Capitulo 1 di Relato Anual 2021:

PERSONAL Y GASTONAN DI BUREAU DI PROME MINISTER

“Cu esaki mi kier mustra cu nos por y nos ta hacie y cu e cifranan aki ta disponibel pa tur hende”

Parlamento otro siman lo trata presupuesto di pais Aruba. Pa esaki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a presenta y publica Relato Anual 2021 di su ministerio. Den e prome capitulo di e relato, Prome Minister ta elabora riba e gastonan di su Bureau. Prome Minister a ilustra den un grafico e gastonan y cantidad di persona cu ta labora na su ministerio. Den esaki por nota e comparacion entre e Prome Minister anterior y Prome Minister actual considerando un abuso loke tawata sosode bou di e ministernan di e gobierno anterior.

“Mi ta kere ta bon pa tur hende recorda di unda nos ta bin. Ora nos a drenta Gobierno nos a mira e abuso cu tabata tuma luga pa loke ta personal na bureau di ministernan”, Prome Minister a expresa.

Personal di bureau:

Na momento cu señor Mike Eman a sali for di Gobierno, el a laga 147 hende riba payroll di su bureau. Algo cu ta parce imposibel pone 147 traha den oficinanan riba e piso di e prome mandatario pasobra no tin suficiente luga pa tanto hende asina. Gabinete Wever-Croes a dicidi cu ta limita e personal di bureaunan na un maximo di 25. Na aña 2021, Prome Minister a traha cu 21 hende.

Gastonan di bureau:

E gastonan di señor Eman tabata di 147 y Prome Minister Wever-Croes di 21 cu ta un diferencia grandi den cantidad di personal pero sigur tambe den cantidad di placa. Bahando e cantidad di personal, bureau di Prome Minister Wever-Croes a spaar Awg 8.9 miyon den un aña so.

Tambe tin otro gasto entre otro di biahe, di promocion y di autonan cu ta wordo leased. Aki tambe tin un diferencia di mas di 1 miyon florin menos pa bureau di Prome Minister Wever-Croes.

Apesar cu tabata tin inflacion den temponan aki, asina mes contando e dos categorianan aki hunto, e ministerio di Wever-Croes a spaar 10 miyon florin den 2021 cu locual e ex prome mandatario di e gobierno prome tabata gasta. Si coy esaki na un promedio di 4 aña, e ta un total di 35 pa 40 miyon cu e ministerio di Wever-Croes a gasta menos cu e ministerio anterior di e Minister President.

“Cu esaki mi kier mustra cu nos por y nos ta hacie y cu e cifranan aki ta disponibel pa tur hende”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

Pa lesa e relato amplio riba e topico di personal y gastonan di e bureau di ministerio di Prome Minister Wever-Croes y compara esaki cu e bureau di e ex Prome Minister, por bay riba e website ‘Prime Minister’s Office’ pmo.arubagov.org of por solicita pa ricibi e relato anual via un link via email. Por haci esaki via pagina di Facebook Gabinete Wever-Croes.

