Notisia di polis di djaluna 21 di mart te ku djárason 23 di mart 2022/Politieberichten van maandag 21 maart tot en met woensdag 23 maart 2022

Notisia di polis di djaluna 21 di mart te ku djárason 23 di mart 2022

Aksidente entre skuter i outo

Alrededor di 8 or di anochi di djamars 22 di mart, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku a tuma lugá entre un skuter i un outo na Amboina. Shofùr di e skuter a deklará ku e outo a sali su dilanti diripiente dor di kua e no por a wanta brek na tempu i slep kai i resultá bou di e outo ku e skuter. Dor di spantu e víktima a lanta kore bai su kas den besindario. E tabata herida na su man i pia i ambulans a busk’e na e kas pa hib’e hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia for di outo na Altamira

Den oranan di mainta riba djamars 22 di mart, a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na Altimar na Rincon. Alrededor di 10 or, deskonosínan a bai ku dos tas ku kontenido na momento ku e okupantenan tabata disfrutando di e bista. A haña un di e tasnan ku tabatin kos di kome i bebe komo kontenido bek den mondi den besindario. E otro tas ku tabatin un iPhone SE6, un pòtmòni ku vários tarheta di banko i sèn kèsh, un hus di brel di marka Chanel i un di marka Rayban komo kontenido, no a haña bek. Ta investigando e kaso.

Detenshon

Den oranan di anochi riba djaluna 21 di mart, un persekushon ku e resultá den dos detenshon a tuma lugá. Alrededor di 10.25 or di anochi, un patruya a duna shofùr di un outo señal pa para riba Kaya Korona, na kua esaki no a duna oido i a sigui kore. Aki a start un persekushon kòrtiku despues di kua detené e shofùr di inisial D.C.A. di 20 aña na Kaya Caribe pa violashon di Lei di Tráfiko Boneiru, pa no duna oido na òrdu di polis, pa resistensia ku menasa kontra un ámtenar den funshon, pa violashon di Lei di Opio BES i pa violashon di Lei di Arma BES. Durante di su detenshon un grupo di hende a kuminsá entremeté, bou di kua un mucha hòmber ku a kuminsá insultá i menasa polis. A detené e mucha hòmber aki di inisial J.G.E.A. di 17 aña en konekshon ku opstrukshon di un akto ofisial i pa insulto i menasa di un ámtenar den funshon. A konfiská e outo den kua, despues di a listra esaki, a bin topa ku un kantidat di droga i tambe un kuchú. A konfiská esakinan tambe.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911 òf 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251 òf 9310

Politieberichten van maandag 21 maart tot en met woensdag 23 maart 2022

Aanrijding tussen scooter en auto

Omstreeks 20:00 uur, op dinsdag 22 maart, kreeg de politie centrale melding van een aanrijding tussen een scooter en een auto in Amboina. De bestuurder van de scooter verklaarde dat de auto opeens voor hem afsloeg waardoor hij niet meer kon remmen, weggleed met de scooter en onder de auto terecht kwam. Door de schrik stond het slachtoffer op en rende naar huis. Hij was gewond aan zijn armen en been en werd vanuit de woning door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Diefstal vanuit auto bij Altamira

In de ochtenduren op dinsdag 22 maart, werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die bij Altamira in Rincon geparkeerd stond. Onbekenden hebben omstreeks 10:00 uur twee tassen met inhoud meegenomen toen de inzittenden van het uitzicht aan het genieten waren. De ene tas waarin eten en drinken zat werd in de bosjes teruggevonden. De andere tas waarin een iPhone SE6, een portemonnee met bankpasjes en contant geld, een zonnebrilhoes van het merk Chanel en één van het merk Rayban zaten, werd niet teruggevonden. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding

In de avonduren op maandag 21 maart vond een achtervolging plaats die eindigde met een aanhouding. Omstreeks 22:25 uur gaf een patrouille een stopteken aan de bestuurder van een auto op de Kaya Korona, waaraan de bestuurder niet voldeed. Hierop startte een korte achtervolging, waarna de 20-jarige bestuurder met initialen D.C.A. werd aangehouden op de Kaya Caribe voor het overtreden van de Wegenverkeersverordening Bonaire, voor het geen gehoor geven aan een vordering van de politie, voor verzet met bedreiging tegen een ambtenaar in functie, voor het overtreden van de Opiumwet BES en voor overtreding van de Wapenwet BES . Tijdens de aanhouding begon een groep mensen zich te bemoeien met de aanhouding, waarbij een jongeman de politie bedreigde en beledigde. Deze 17-jarige jongeman met initialen J.G.E.A. werd aangehouden wegens belemmering van een ambtshandeling en voor belediging en bedreiging van een ambtenaar in functie. De auto werd in beslag genomen. Bij doorzoeking van de auto werd een kleine hoeveelheid drugs en een mes gevonden en in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251 of 9310

