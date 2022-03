Trash 2 Cash su Pitch & Switch Event: un paso pa maneho duradero di desperdicio

Durante un mainta yena cu informacion na Renaissance Convention Center, un grupo di participante a presenta nan plannan ambicioso durante e Pitch & Switch Event di Trash 2 Cash. Un projecto unda cu 22 di Februari, 2022 ultimo Ministerio di Transporte, Integridad, Naturalesa y Asuntonan di Adulto Mayor a anuncia.

Dilanti un grupo di panelista diverso, un total di 24 pitch a ser presenta, den cual a elabora no solamente riba kico nan idea ta, pero tambe e cooperacion cu lo tin mester for di gobierno pa logra recicla, re-usa y reduci diferente “waste streams”, of tipo di desperdicio.

Inicialmente a ricibi 34 pitch, di cual 31 a ser selecta pa e presenta na e Pitch & Switch event, di cual 24 compania/persona a presenta nan idea na un panel di experticio diverso. Cu esaki gobierno ta tuma e siguiente paso pa asina hunto cu gremionan comercial y stakeholders – manera e participantenan – yega na un solucion duradero pa cu nos problema di desperdicio aki na Aruba.

Pa reenforsa legislacion, mester crea e fundeshi solido den comunidad caminda tin infrastructura y legislacion na vigor pa asina redirigi diferente tipo di desperdicio pa ser procesa door di tur e diferente organisacionnan envolvi.

Importante ta pa menciona cu Trash 2 Cash no ta compromete gobierno na ningun compromiso financiero, y e rol di Gobierno den esaki ta di facilitador y esun responsabel pa medio di ley establece e normanan, condicionnan y criterianan. Asina aki Minister Ursell Arends kier traha conhunto pa soluciona e problema di desperdicio, y finalmente pone un fin na e dump di Parkietenbos.

Gobierno tin como meta pa catalisa actividadnan di reciclahe y economia circular mas pronto posibel, y mester henter comunidad su colaboracion pa tuma e pasonan necesario.

Siguientemente e panelista y organisadornan di e evenemento aki lo pasa riba tur datos colecta pa asina conduci un analysis pa Minister Arends pa asina progresa na e proximo pasonan pa fortifica e propuestanan haci.

Keda altanto di esaki door di bishita e website www.trashtocasharuba.org of like e pagina di Trash to Cash Aruba riba red nan social.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype