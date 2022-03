Oceanchild ku kantika di snòrkel: “Disfrutando di laman”

Laman blou komo fuente di inspirashon

WILLEMSTAD – Kantante kompositor Dorette Pauptit (57), konosi bou di su nomber di artista Oceanchild, a haña inspirashon durante un trep di snòrkel na Kòrsou pa skirbi un kantika nobo. E imagenan dushi di e laman i e bida bou di laman a keda pega den su kabes. Ora e tabata skirbi su musika ku ta apoyá e imagenan a resulta ku e kantika nobo a sali bira un kantika reggae. E solo, e piskanan tropikal, e olanan i e ambiente huntu a bira e kantika: “Disfrutando di laman.” E letranan ta na Inglés i e koro na Papiamentu.

Pauptit ta biba komo un dolfina entre Kòrsou i Ulanda. Kada momentu ku e por sali for di e friu e ta subi e avion pa bai gosa di e solo i e laman na su dushi Kòrsou. Su ultimo kantika tabata “Save it for a lifetime” i a nasé for di su sintimentu di nostalgia. E ta biba na Ulanda pero su kurason ta na Kòrsou. Aña pasá Pauptit a topa Jaap “Yabbi” van den Kieboom di Snorkling tours Curaçao i huntu kuné e a snòrkel i a gosa di e bida netchi ku laman di Kòrsou tin di ofrese. E imagenan a keda den su kabes i komo un artista e a kuminsa traha riba su musik i e letranan.

Ora e ta toka su gitara e letranan ta bin naturalmente i e ta skirbi nan riba papel. Durante e kantika e a pega un tal momentu na Inglés i e a disidi di kanta e koro na Papiamentu. Sierto palabranan na Papiamentu ta zona hopi mas alegre komo na Inglés. E kombinashon di Inglés i Papiamentu a resulta ku e kantika “Disfrutando di laman” tabata net loké e tabata buska. E manera alegre ku hende ta biba ku otro na Kòrsou bo por sinti den e kantika. Pauptit ta hopi kontentu ku e resultado.

Tambe nan a traha un vidio huntu ku e kantika “Disfrutando di laman”. E ultimo fakansi Pauptit i konosidonan di dje a filma na diferente luga na Kòrsou. Tabata masha hopi trabou mes pa despues sinta na Ulanda i wak tur e imaginan i saka e mihonan afo pa e vidio. Muzik ta un lenga universal i ta trese hende huntu. E diferente yu di Kòrsou ku Pauptit a pidi pa kooperá na e vidio a hari na promé instansia pero a kooperá tremendo. Riba e tononan di e muzik nan a move i zuai ku nan man riba e ritmo. E bendedornan di piska na Boka Samí, e dos yu homber di e hürdó di bichstul na Playa Kalki , konosidonan na Santa Martha i Yabbi van den Kieboom a figurá ku smak den e vidio.

E kantika di snòrkel i e vidio a wòrdu produsí dor di Lode de Roos di Westcoastproductions na Amsterdam. De Roos tambe ta toka gitara den e kantika i huntu ku Pauptit a produsí diferente kantika kaba. E kooperashon ta bai tremendo i e a traha hopi duru riba e vidio pa tur e imaginan ta pas ku e letranan di e kantika. “Disfrutando di laman” por wòrdu skucha na Spotify, YouTube i Apple Music.

YouTube: videoclip

https://youtu.be/tQsN3qPI71Y

spotify:

https://open.spotify.com/album/63ceDOGrFN8L6TW2i27LLm?si=0llDVXBGQGWp7TdD_MoD_A

apple music:

https://music.apple.com/nl/album/disfrutando-di-laman-dushi-dia-single/1610163456

www.oceanchild.info

