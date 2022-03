Vervolg debat over koopkracht en energieprijzen

De Tweede Kamer vervolgt op woensdag 23 maart vanaf 10.45 uur het debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen sinds de Russische inval in Oekraïne. U kunt het debat live volgen via deze website en de app Debat Direct.

Door de situatie in Oekraïne lopen de energie- en andere prijzen snel op. In een brief aan de Tweede Kamer van vrijdag 18 maart 2022 schetsen de ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Sigrid Kaag (Financiën) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de situatie.

Koopkracht en energieprijzen

In 2022 daalt de doorsnee koopkracht van huishoudens met 2,7%. Het Centraal Plan Bureau (CPB) geeft aan dat de koopkrachteffecten per huishouden sterk kunnen verschillen, bijvoorbeeld doordat huishoudens die in slecht geïsoleerde huizen wonen meer last hebben van stijgende energieprijzen. Het kabinet heeft op 11 maart jl. een pakket aan aanvullende koopkrachtmaatregelen aangekondigd om de gevolgen van de stijgende energiekosten te dempen voor huishoudens.

Herstel economie

De uitgangspositie van de Nederlandse economie vóór het uitbreken van het conflict in Oekraïne was goed, zo is ook in de brief te lezen. De economie herstelde in 2021 onverwachts snel en liep daardoor al snel tegen haar capaciteitsgrenzen aan. De verwachting van het CPB is vooralsnog dat dit jaar het herstel doorzet. De laatste raming van CPB gaat uit van 3,6% groei in 2022 en 1,7% in 2023, waarbij de effecten van hogere energieprijzen als gevolg van de inval in Oekraïne zijn meegenomen. Door de huidige ontwikkelingen en daarbij behorende economische risico’s is een forse economische klap echter ook mogelijk, zo laat bijvoorbeeld het sombere scenario van het CPB zien waarbij er een kortstondige recessie zou zijn in 2022.

Eerste termijn Kamer

Op dinsdag 22 maart heeft het eerste deel van het debat plaatsgevonden: de inbreng van de Kamerleden. De regering geeft op woensdag 23 maart antwoord, dan volgt de zogeheten tweede termijn waarin zowel Kamer als ministers nog een keer aan het woord komen.

Situatie in Oekraïne

De Tweede Kamer besteedt deze week ook aandacht aan de ontwikkelingen in Oekraïne zelf. Op donderdag 24 maart houdt de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18.30 tot 21.30 uur een commissiedebat over de humanitaire situatie in het land.

