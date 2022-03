Minister Maduro di Finansa ta informa:

FITCH TAMBE TA CONFIRMA PERSPECTIVA STABIEL PA ARUBA

ORANJESTAD – Gobierno a ricibi e grato noticia for di New York cu FITCH-rating tambe ta premira un futuro positivo pa economia di Aruba y pa e motibo ey a mantene e perspectiva (“outlook”) di Aruba na stabiel. E resultado aki ta igual na esun di e agencia di credito Standard & Poor’s cu recientemente tambe a publica nan resultadonan. Aña pasa FITCH a cambia e perspectiva di Aruba for di negative pa stabiel. Cu e resultado aki ta bira dos aña consecutivo cu ambos ratings agency ta confirma cu e economia di Aruba ta surpasando e golpinan severo cu COVID a causa na economia mundial. Gobierno ta sumamente satisfecho cu e resultado aki. E impacto enorme di COVID inicialmente a causa daño na rating di Aruba y a causa un downgrading na 2020. Awo a keda confirma cu e golpi aki no a kibra e fundeshi riba cual Aruba por traha un era nobo di recuperacion. Un outlook stabiel pa dos aña consecutivo ta indica cu e recuperacion cu a observa no ta un desaroyo incidental.

E prome aña di COVID

Aruba ta entre e paisnan den mundo cu ta grandemente dependiente di turismo y hustamente turismo ta e sector cu a sufri mas tanto durante e pandemia. Na inicio di e pandemia varios instancia internacional a proyecta cu turismo, sector di restaurant y hotelnan lo ta entre e sectornan mas afecta. Na e momento ey analistanan a premira cu economia di Aruba lo sufri grandemente di e seramento di fronteranan y tambe otro medidanan contra COVID cu otro paisnan a tuma. Tur esakinan ta eventonan internacional cu Aruba no por controla. Aruba a cuminsa for di un posicion financiero hopi fragil pa motibo di un debe nacional cu a surpasa tur nivel responsabel y aceptabel. Pa motibo di esaki e capacidad di Aruba pa yega na fondonan riba mercado internacional a wordo severamente limita na momento cu e crisis a drenta. Cu esaki na bista, Fitch a downgrade Aruba den e di tres siman di e pandemia, y a baha e rating dos notch for di BBB- pa BB. Ademas Fitch a pone expectativa pa Aruba riba negativo, pues e expectativa na e momento ey tabata cu e situacion lo por a sigui empeora. Esaki no a sosode.

Reaccion rapido, eficiente y transparente

E raport di FITCH ta confirma cu den e prome aña di COVID Gobierno di Aruba a reacciona rapido, eficiente y a traha den forma pragmatico hunto cu Reino Hulandes pa yega na areglonan di cooperacion cu a sostene nos economia. Nos economia ta fragil bou hopi presion particularmente pa motibo di e nivel halto di debe. FITCH ta adverti cu e nivel di debe ta sigui forma un risico grandi pa e credit rating di Aruba. Riba esaki nan ta mustra e posibilidad cu e rating lo wordo positivamente afecta den caso cu e debe nacional cuminsa baha, sea pa motibo di bahamento di gasto of cu asistencia di Hulanda den refinanciamento di debe.

Importancia di e rating aki

Kizas ta bon pa para un rato y puntra “Kico e rating aki nifica p’ami”? Prome cu tur cos esaki ta indica na inversionistanan cu Aruba ta keda un pais factibel pa inversion apesar di tur reto Aruba a confronta. Inversion kiermen fondonan ta drenta nos economia. E rating pues ta importante no

solamente pa logra haya inversionista nobo, pero tambe pa sigura inversionista local y di exterior cu ya caba tin placa den nos economia, cu nan inversion ta salvaguardia. Gobierno tambe ta beneficia di un bon rating, ya cu un bon rating ta yuda controla e tasa di interes riba e debe nacional. Nos tin nos dilanti awor e tarea pa reconstrui. Pa e motibo aki durante e aña cu a pasa Gobierno a atende cu tur inversionista y tur rating agencies na un forma pro-activo y transparente pa sigura nan cu Gobierno di Aruba ta trahando na un manera serio pa por recobra credibilidad financiero y logra stabilidad financiero pa Pais Aruba.

