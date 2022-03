KOMUNIKADO DI PRENSA 158 /2022

26 mart 2022

Kaso di maltrato ku detenshon.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djasabra 26 di mart 2022 alrededor di 04.00’or, Sentral di Polis a dirigí un unidat na altura

di un snèk riba F.D. Rooseveltweg pa un kaso di maltrato i den kua tabtin un hòmber heridá.

Na yegada di e unidat, el a bin topa un hòmber di nashonalidat Venezolano ku un herida na

altura di su brasa ku tabata sangra bastante.

Personal di un kompanía di seguridat tabatin un otro hòmber detené, ku tabata e agresor

ku a maltrata e víktima.

For di investigashon a sali na kla ku e dos hòmbernan tabatin problema ku otro i e

sospechoso L.A.F.M. di 34 aña di edat nase na Colombia, a kòrta e víktima ku un bòter.

Ambulans a transportá e víktima pa sala di emergensia di C.M.C., mientras ku polis a tuma

e sospechoso over for di e personal di seguridat.

A present’é dilanti di un fiskal ouksiliar ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas

investigashon.

