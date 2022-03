KOMUNIKADO DI PRENSA 163 /2022

28 mart 2022

Malechornan a kibra kaha fuerte na kompanía di pòst.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Den oranan di mainta di djaluna 28 di mart 2022, Sentral di Polis a risibí informashon ku

empleadonan di un kompanía di pòst na Groot Kwartier a konstatá un kiebro na e negoshi

aki.

Deskonosínan a baha via dak di e edifísio hasiendo uso di makinarianan sofistiká i asina ei

penetrá den e lokalidat.

Una bes paden, nan a bai na un di e kahanan fuerte ku tin i a fòrsa esaki habri, usando

atrobe ekíponan hidrouliko pa reskate, ku ta propiedat ku a ser hòrta for di brantwer.

For di un kaha fuerte chikí a bai ku un kantidat di sèn, mientras esun grandi nan no a logra

habri pero sí a kousa bastante daño na esaki.

E kaso aki ta den investigashon.

