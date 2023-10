YU DI KÒRSOU RACHELLE LE BLANC NOMINÁ KOMO MIHÓ AKTRIS PA E DI 6 EDISHON DI QUEEN CITY FILM FESTIVAL NA MERKA TA ESTRENÁ E PELIKULA TORN DEN SINE NA KÒRSOU

Willemstad, 25 di òktober 2023 – Djasabra 4 di novèmber 2023 pueblo di Kòrsou tin e oportunidat úniko pa presensiá e pelíkula Torn den sine aki na Kòrsou. E short film Torn, ta skirbí i produsí pa Rachelle Le Blanc, mihó konosí komo Shelly, un orguyoso yu di Kòrsou ku tin e ambishon pa inspirá mundu pa medio di su aktuashon. Ya kaba Torn ta selekshoná ofisialmente pa 5 diferente festival di sine na Merka, i ta nominá pa dos festival. Un di e nominashonnan aki ta komo mihó short film. Shelly komo aktris prinsipal di Torn a wòrdu nominá komo mihó aktris di aktuashon den e di 6 edishon anual di e festival di sine Queen City aya na Merka. Bal menshoná ku e aktor prinsipal di Torn tambe ta nominá komo e mihó aktor di aktuashon pa e mesun festival aki. Shelly, ta sumamente orguyoso di a kolaborá ku Mauricia Pictures Productions, un kompania di produkshon di media di Kòrsou pa hasi e pelíkula aki un éksito. Nan tabata enkargá ku e diseño di sonido. E estreno na Kòrsou a bira posibel danki na koperashon di Curaçao Tourism Board.

Torn a wòrdu estrená na Alamo Drafthouse Cinemas na Brooklyn, New York, na luna di yüni último. E estreno aki tabata ‘sold-out’ i a resultá un gran éksito. Shelly, komo un yu di Kòrsou patriótiko ta deseá pa kompartí e logro grandi aki ku pueblo di Kòrsou tambe. Pa e motibu aki e lo presentá Torn den nos sine lokal i lo brinda nos komunidat e oportunidat úniko pa nan tambe sera konosí di aserka ku e aktornan merikano ku a partisipá den e pelíkula aki. E estreno ta tuma lugá djasabra 4 di novèmber na The Movies Punda. Di 3 or pa 5 or lo tin estreno di e pelíkula pa famia i prensa i pa 7or di anochi tin e estreno pa públiko general. Karchinan ta optenibel na The Movies Punda. Esnan ku ta deseá por mira e trailer di Torn riba YouTube.

Shelly, ta un hóben talentoso ku a muda pa Newark, New Jersey na 2014 pa sigui su karera komo aktris. El a kompletá su konservatorio den Aktuashon pa Sine na New York Film Academy. For di momentu ku el a gradua na NYFA, Shelly a aktua den diferente pelíkula di studiante, serinan di web i televishon. Tambe el a finalisá su Maestria den Maneho di Media i a presentá riba Center Stage na Atlanta (The Defiled bed 2). Na 2017, Shelly a keda nominá pa Mihó Aktris di Reparto pa Urban Web Series Awards pa su aktuashon den Da Brooklyn Way.

E elenko di e pelíkula lo ta na Kòrsou di 2 pa 6 di novèmber próksimo. Durante di nan estadia aki na Kòrsou nan lo hasi bishita na diferente medio di komunikashon, miéntras ku manera menshoná nan lo tei pa sera konosí i saka potrèt ku tur esnan presente na e estreno dia 4 di novèmber. Naturalmente lo probechá pa nan sera konosí ku e atrakshonnan turístiko di nos dushi isla Kòrsou.

