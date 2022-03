Minister Dangui Oduber

Un total di 32 enfermera/o a ricibi nan certificado di Basis Acute Zorg (BAZ) na Hulanda

ORANJESTAD – Dialuna 28 di maart Minister di Salubridad Publico Sr. Dangui Oduber tabata presente den un reunion virtual. Esaki a sosode conhuntamente cu e Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport di Hulanda (M. van Ooijen) y demas Ministernan di Salubridad Publico di entre otro Corsou (D. Pietersz-Janga) y Sint Maarten (D. Pietersz-Janga). Den esaki un total di 32 enfermera/o di Aruba a ricibi nan Certificado di Basis Acute Zorg (BAZ) di cual 14 ta di HOH y 18 ta di ImSan.

Despues di e vierlanden overleg na aña 2020 a constata cu den e islanan di Caribe Hulandes ta existi un escasez grandi di enfermera/o nan cu tin e specialidad di BAZ. Esaki tabata e caso durante e pandemia, caminda nos capasidad di profesional den cuido tabata bou un presion enorme. E specialidad aki ta yuda hopi den por ehempel un pandemia of cualkier otro situacion caminda un pashent ta yega hospital y mester di un cuido agudo of intensivo. Cuidonan cu no por warda riba un consulta di un medico general of doktor di cas, pesey ta importante pa tin enfermera/o cu tin e specialisacion aki presente den HOH y ImSan pa duna e cuido necesario ora tin mester.

E estudio di BAZ ta parti di e programa escolar di “Caribbean Health Academy” (CARIBHA) y esaki ta wordo financia pa e “Ministerie van Volkgezondheid, welzijn en Sport” (VWS) di Hulanda.

Minister Dangui Oduber a duna di conoce cu e ta hopi satisfecho cu Aruba por a brinda su profesionalnan e oportunidad pa haci e spesialisacion aki na Hulanda. Nan a haya e oportunidad pa mehora nan mes profesionalmente pa por duna un mihor cuido. Esaki ta un otro paso den mehoracion di e calidad di e cuido pero tambe e seguridad di cada asegurado, cual ta un di metanan principal pa e Ministerio di Salubridad Publico.

Minister Dangui Oduber ta sigura e comunidad cu di e maneranan aki lo sigui haci esfuerso pa mehora e calidad di cuido na Aruba. E Mandatario a trece dilanti cu lo bay sigui inverti den nos profesionalnan paso nan ta e weso di lomba di Salubridad Publico. Finalmente e mandatario ta duna un pabien na e 32 profesionalnan cu nan bunita logro personal.

