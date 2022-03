Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Integridad:

SUSPENSION NO TIN NADA DI HABER CU GENERO Y PERSECUCION POLITICO SINO CU RESPONSABILIDAD

Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata punto di critica pa motibo di suspension di un empleado publico. Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister a duna un splicacion amplio riba e procedura cu ta wordo encamina den un situacion asina. Notabel a bira, cu hopi hende no sa con e procedura aki ta bay cu ta un procedura standard y transparente. Prome Minister Wever-Croes a expresa cu ta importante pa henter Aruba sa kico ta pasa ora cu den Gobierno drenta un keho di un posibel kiebro di integridad. Sin papia di e caso individual, Prome Minister a splica e procedura cu a wordo encamina.

Suspension no tin nada di haber cu genero y persecusion politico:

“Principalmente pasobra mi a mira cu politiconan ta purba hinca esaki den un direccion politico bisando cu esaki ta persecusion politico y hasta mi a tuma nota cu un politico femenino a insinua cu e suspension tin di haber cu genero, cu ta door di ta un hende muhe, el a wordo suspendi y cu ami no ta sostene hende muhe”, Prome Minister a remarca.

Esaki, Prome Minister ta bisa, ta un conclusion absurdo pero importante pa aclarea. “Mi ta minister encarga cu asuntonan general y Organisacion Gubernamental”. Organisacion di Gobierno kiermeen cu Prome Minister ta encarga cu asuntonan di personal di Gobierno y pa loke ta trata e instituto specifico aki cu ta Parlamento, caminda e persona ta traha. Por lo tanto e ta resorta bou di ministerio di Prome Minister.

Responsabilidad:

“Ora mi a wordo acerca pa Griffier di Parlamento pa mi firma un carta, mi a firme pasobra esey ta mi responsabilidad cu mi no ta core p’e. E ta trata di un procedura standard cu Recurso Humano ta encamina ora cu cuminsa un investigacion a base di un keho cu nan a ricibi”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a sigui splica cu prome cu e wordo acerca cu un situacion asina, cual ta basta frecuente, ya caba a haci un investigacion na unda por conclui cu e no ta un keho sin base completamente. “Ora ami wordo acerca pa algo asina pa mi firma, mi nunca ta nenga ni maske con bon mi conoce e persona manera den e caso akinan. Talves cu duele na mi curason. Pero mi trabou y responsabilidad ta pa firma e carta”, Prome Minister a expresa.

Investigacion:

Investigacion ta andando y si no haya nada, e suspencion ta wordo kita y lo tuma un decision e ora si e keho tabata funda of no. Si e keho tabata funda por sigui un sancion disciplinario y si e keho no ta funda e persona por bolbe bek su trabou.

Empleadonan publico mester tin posicion politico neutral na trabou:

“Mi kier remarca si cu ta hopi importante pa tur empleado publico tene na cuenta cu ora cu bo ta eherciendo bo trabou, bo mester tin un posicion politico neutral den bo trabou irespecto si bo ta di acuerdo cu Gobierno of no pasobra cu ekipo of material di Gobierno no ta wordo permiti pa haci trabounan pa partidonan politico y esaki ta algo cu tur empleado publico mester sa aworaki. Ta varios empleado publico a haya nan mes den problema pa motibo di esaki.

Tarea cu Minister President:

Claro ora cu mi haya un caso asina, e por ta fastioso berdad pa suspende un persona asina pero e ta parti di tarea cu Minister President mester haci. Si berdad nos kier un Aruba integro manera tur hende ta bisa e ora nos mester stop di cuestiona ora instancia y departamentonan tuma pasonan pa frena cosnan cu talves no ta integro. Si cada biaha cu algo asina sosode nos mester tene cuenta cu ken concoce ken, ken no conoce y di cua partido politico bo ta of no, hamas nos ta logra un Aruba integro. Si e persona no a haci nada e ora e no tin nada di teme y indudablemente e lo sali liber di tur acusacion”, Prome Minister a enfatisa.

Sea bo tin Integridad of bo no tin’e:

Finalmente, Prome Minister a expresa, “Integridad ta algo cu bo tin of bo no tin. Y si bo tin integridad e ora bo mester actua irespecto si ta hende muhe of homber, si ta di bo partido of no, si ta bo propio famia of no. Si bo ta integro, bo tin cu actua pasobra si bo no actua e ora abo ta e problema.

No ta minister pa hunga popular sino pa haci lo corecto:

Como Minister, ami semper a asumi mi responsabilidad riba e tereno aki. Mi tin 4 aña y piko como minister y no ta prome carta di suspension cu mi ta firma y no ta prome cu mi ta firma pa un hende cu mi conoce. Mi no ta minister pa mi hunga popular sino pa mi haci lo corecto y pa carga mi responsabilidad y ohala nos tur por carga nos responsabilidad den esaki y atrobe si mi no actua e ora mi ta aproba comportacionnan cu no ta aceptabel y mi ta bira mescos cu nan”, Prome Minister a termina bisando.

