Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Capitulo 2 di Relato Anual 2021 di Ministerio di Prome Minister

INTEGRIDAD TA KEDA PRIORIDAD PA GABINETE WEVER-CROES II

“Nos ta kere hopi den prevencion y nos ta kere preveni ta miho cu lamenta”

E siman aki, Parlamento ta trata Presupuesto di pais Aruba. Ya di siman pasa, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a publica y entrega na Parlamento e Relato Anual 2021 di su ministerio. Den esaki, Prome Minister ta elabora riba cada cartera cu ta resorta bou di dje. Den capitulo 2, Prome Minister ta duna un relato amplio di e trabounan y logronan haci pa e periodo aki den e area di Integridad. Den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister a elabora riba e trabounan haci di Integridad.

Camara di Integridad, “Integriteitskamer”:

Esaki, Prome Minister a expresa, ta un deseo cu e tin ya pa algun aña, pa bin cu un conseho cu ta scrutina decisionnan grandi di Gobierno ora cu ta trata destahonan publico pa asina por ta sigur cu ora tin un destaho publico kico ta wordo mira, kico ta e prijs y kico ta e calidad di e producto cu ta wordo destaha.

Cu un Camara di Integridad ta bay haya un grupo di persona cu ta bay mira tambe e proceso di destaho y si reglanan di integridad a wordo sigui. Si desde principio te na final a actua segun transparencia y no tabata tin corupcion envolvi. Pasobra lamentabelmente hopi biaha proyectonan grandi cu ta wordo destaha mundialmente, tin problema di corupcion.

“Lamentabelmente e soño di e Camara di Integridad no por a bira un realidad ainda mirando cu cada aña nos mester a corta den nos presupuesto y nos mester pone prioridadnan na otro departamentonan. Camara di Integridad ta riba presupuesto e aña aki atrobe hunto cu Ombudsman y mi ta spera cu esaki ta departamentonan cu por bira un reailidad e aña ki”, Prome Minsiter e enfatisa.

Bureau Integriteit Aruba, BIA:

Bureau Integriteit Aruba a wordo institui na aña 2019. Un departamento cu no tawata facil pa logra pa motibo di cortamento den presupuesto. Sinembargo, Prome Minister a indica, cu el a logra pone fondo di su ministerio un banda pa asina logra e departamento aki. A apunta un directora pa e departamento aki y tambe a tuma un persona mas den servicio, dus tin un total di 2 hende trahando eynan.

Bureau Integriteit Aruba den 2021 lo mester a cuminsa cu campañanan di conscientisacion pero a sinti e necesidad mas grandi pa nan bira e meldpunt na unda tur hende por yama pa raporta cosnan cu no ta integro. Asina nan a cambia e efasis di aña pasa y nan a bay traha riba e procedura pa acepta meldingen cu tur procedura in place cu no ta solamente ricibi yamada pero percura cu tur melding ta wordo atendi cu ne y cu tur hende ta wordo trata igaul.

Aña pasa, Bureau Integriteit Aruba a ricibi 57 melding cu a bini di ciudadanonan y di empleadonan publico cu a yama pa raporta incidentenan cu nan ta pensa cu por ta kiebro di integridad. BIA ta toets y evalua cada un di e puntonan aki y ta mande door sea na e Minister responsabel, na Departamento di Recurso Humano of na Ministerio Publico. A base di esaki BIA lo sigui desaroya su mes.

Prome Minister a traspasa e cartera di Integridad pa Minister Ursell Arends na september 2021 y esey ta pone cu BIA ta resorta bou di Minister Arends Pa Gabinete Wever-Croes II, y nan ta haciendo cosnan hopi grandi y importante. Integridad ta keda prioridad pa Gabinete Wever-Croes II.

“Nan tarea lo sigui ta e parti di conscientisacion pasobra nos ta kere hopi den prevencion y nos ta kere preveni ta miho cu lamenta especialmente den e tipo di casonan aki cu bo ta mira cu hendenan tin biaha no ta realisa kico ta e problema di integridad”, Prome Minister Wever-Croes a duna di conoce.

