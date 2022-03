Ta haci apelacion na comunidad pa cuida naturalesa y respeta orden publico

‘TA PERMITI PA CAMPA NA SITIONAN CU TRADICIONALMENTE TA CONOCI PA ESAKI’

ORANJESTAD – Durante Conferencia di Prensa di Gobierno, Prome Minister di Aruba Evelyn Wever – Croes a trata e tema di campamento. Despues di dos aña cu comunidad no tabata permiti pa campa pa motibo di e cifranan di covid, e aña aki si e ta posibel. Prome Minister ta haci apelacion na comunidad pa cada ciudadano ta responsabel, sigui cuida, respeta naturalesa y reglanan di Cuerpo Policial.

Recientemente den medionan di comunicacion a sali publicacion di cuestionamento tocante permiso pa campa. Akinan tabatin discusion tocante permisonan cu a wordo nenga na diferente sitio entre otro Fisherman’s Hut y Eagle, pa cual Prome Minister a informa cu tabata trata di un mal entendimento riba e ley di ROPV cu a drenta na vigor aña pasa. E ley di plan di desaroyo teritorial ta enfoca riba entre otro conserva naturlesa y beachnan. Den cuadro di esaki mester menciona cu lugarnan unda hende ta campa tradicionalmente ta cay bou di ‘bestaande situaties’ y ta keda intacto. Ademas, campamento no ta algo structural y pesey e tradicion di campamento por continua teniendo na cuenta reglanan di cuerpo policial y orden publico. “Pues na Fisherman’s hut caminda cu tradicionalmente hende ta campa y na Eagle unda cu tin mata y cu hende semper por a campa, ta keda posibel pa campa,” Premier Wever – Croes a enfatisa.

Considerando esaki, Prome Minister ta haci peticion fuerte na henter comunidad pa cuida e beachnan. “Nos a caba di drecha e beachnan di Arashi, Boca Catalina y di Eagle, pa asina tur hende por gosa di nan. Pesey awor e ta responsabilidad di cada persona cu ta haci uzo di nan pa percura cu ta cuida nan.”

Pa conclui, Prome Minister ta enfatsia riba e responsabilidad di cada ciudadano pa garantisa cu den futuro e proximo generacion tambe por gosa di e tradicion bunita aki, cu ta e temporada di campamento. “Ban gosa, cuida nos mes pa e cifranan di covid no aumenta, tene cuenta pa cuida nos beachnan, mantene e beachnan limpi y no haci locual no ta permiti.”

