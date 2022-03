ENKUENTRONAN KU A SIGUI TUMA LUGÁ NA DUBAI



Willemstad – E delegashon di Gobièrnu di Kòrsou a sigui ku e siguiente enkuentronan bou di guia di Promé Minister Gilmar Pisas huntu ku Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje dia 27 di mart 2022.



A kuminsá e dia ku un bishita na e kompania di Van Oord.

Van Oord ta un kompania Hulandes ku tin 156 aña hasiendo trabounan riba tereno marítimo. Durante di e añanan Van Oord a desaroyá i adaptá na e demanda i nesesidatnan di klientenan. Awendia nan ta hopi aktivo riba e tereno di koba santu i traha infrastruktura, manera e islanan artifisial na Dubai, fortifikashon di kosta i tambe infrastruktura di haf. Van Oord ta hopi interesa pa ta aktivo den Living Lab, ku ta un serie di aktividatnan ku ta tuma luga den e áreanan rondo di haf i ku ta stimulá desaroyo i inovashon riba tereno di energía renovabel. Tin un grupo di trabou interministerial ku ta bai atendé ku e parti aki. Lo bai hasi kosnan interesante riba e tereno aki.

Despues a bai Expo 2020 Dubai kaminda a bishitá a paviljoen di Dubai Smart Police Station.

Na Dubai Smart Police Station a risibí un presentashon kon Polis na Dubai, pa medio di téknologia di inteligensia artifisial (Artifical Intelligence) ta logra pa e Kuerpo Polisial ta funshoná mas efektivo i efisiente. Hasiendo esaki nan ta stimulá un kuerpo dinámiko i inovativo ku mas i mas ta krea un sentido di seguridat pa habitantenan i turistanan na Dubai.

Unda ku bo ta bo por tuma kontakto den un forma digital ku kualkier Polis.

E ministernan a keda hopi impreshoná ku e presentashon ku nan a risibí.



Despues a bishitá e paviljoen di Emerato Árabe Uní na Expo 2020 Dubai.

Akinan por a tuma nota di e historia di UAE, kon a krea e pais, formando unidat i kon teknologia ta keda apliká den un forma hopi avansá.

E tema tabata envoká un pais di hendenan ku ta soña i ku basa riba nan “ancient roots” ta krea un krusada di kaminda entre hende, propiedat i ideanan pa por krea e transformashon di un nashon di union. Nan ta kere den unión i ta keda konsiderá komo un pais ku ta laga hendenan for di mas ku 200 pais sinti nan mes na kas.

A bishitá tambe e paviljoen di Brazil kaminda na tema tabata “Evoking the Amazon basin in the Dubai desert”. Por a gosa di un diversidat inkreíbel pa ku e parti di arte, flora, fauna i tambe e kultura di Brazil. Por a eksperensiá tambe sierto zonido i aromanan di e zonanan d Brazil. Tur kos den kuadro di desaroyonan sostenibel.



A sigui mas atardi apertura di Curacao Week den e paviljoen ku Hulanda i Kòrsou ta kompartí.

Tabata impreshonante pa eksperensiá presentashonnan di nos propio kompanianan ilustrando nos logronan i kiko nos por ofresé riba tereno di Turísmo, energia, maneho di awa i proyektonan den desaroyo. Vários empresa lokal (grandi, mediano i chikitu: CTB, CAH, Aqualectra, van Oord, ètc)) a partisipá na e Curaçao Week durante nan bishita na Dubai.

Tambe por a presensiá e diskursonan di Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje i Promè Minister Gilmar Pisas.

E ministernan por a sera konosí i hiba kombersashon ku esnan presente.

Promé Minister Gilmar Pisas i Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje a haña oportunidat pa entre otro sera konosí i kombersá ku e Minister di Ekonomia di Repúblika di Sürnam sra. Saskia Walden.

Nos kompanianan lokal a haña oportunidat pa bende nan produkto i proyektonan.

A invitá un grupo di masomenos 200 diaspora ku ta biba i traha na Dubai na Curacao Week.

Diaspora ta un terminologia ku ta referí na entre otro yunan di tera (den e kaso aki Kòrsou) ku ta biba i traha den otro país òf personanan di un otro pais ku tin un konekshon ku e país ku nan a biba òf traha anteriormente na dje (den e kaso aki Kòrsou) i después a bai biba otro kaminda.

Mas anochi Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje i Promé Minister Gilmar Pisas a haña e oportunidat pa sera konosí i hiba un kombersashon amplio ku Promé Minister di Barbaos sra. Mia Mottley. E kombersashon a bai tokante temanan manera rekuperashon ekonómiko, food security, Turísmo i kolaborashon. Barbados ta un líder den Turísmo den nos región i tambe un país ku meskos ku Kòrsou ta dependé di otro provedornan pa kuminda pa nan pueblo i turistanan. Pa e motibu aki a hiba e kombersashon ku Promé Minister sra. Mottley i a palabrá ku lo tin mas kolaborashon entre Barbados i Kòrsou. Na luna di mei 2022 Minister di Desaroyo Ekonómiko Ruisandro Cijntje lo topa ku Promé Minister sra. Mottley na un konferensia tokante Agrikultura na Guyana.

Despues a sigui un enkuentro hopi ameno ku algun di esnan ku ta pertenesé na e grupo di diaspora i nos ministernan.

E anochi tabata hopi ameno kaminda esnan ku tabata presente por a enterkambiá informashon i eksperensia ku Minister sr. Cijntje i Promé Minister sr. Pisas.



E dia tabata un di interkambio, sera konosí i papia riba posibilidatnan ku por benefisiá Kòrsou.

