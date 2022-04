VanEps Kunneman VanDoorne wordt VANEPS

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, St. Maarten

VanEps Kunneman VanDoorne staat al 85 jaar in de frontlinie van de lokale en internationale

advocatuur. We zijn een kantoor dat groeit, verjongt en inspeelt op recente ontwikkelingen. We

adviseren en procederen voor onze nationale en internationale cliënten, waarbij we de expertise en

slagkracht hebben om de grote deals en procedures tot een goed einde te brengen. Chambers Global

en de Legal 500 hebben dat erkend en bevestigd in hun jaarlijkse rankings waarbij wij al jarenlang de

hoogste positie bekleden.

We hebben ons bestaansrecht opgebouwd en zijn nu op het moment gekomen dat we een mooie

mijlpaal hebben bereikt, bij dit alles hoort een nieuwe naam. Of beter gezegd, een nieuw merk. Een

merk dat aan de ene kant onze sterke lokale betrokkenheid en traditie benadrukt en aan de andere

kant kort en krachtig bevestigt waar we voor staan. Een merk dat symbool staat voor een kantoor dat

gedragen wordt door ons talent dat zich ontwikkelt, groeit en de continuïteit van ons kantoor

waarborgt. Per 31 maart 2022 wijzigt onze naam naar het merk VANEPS.

Een merk dat ons kantoor losmaakt van specifieke partners en symbool staat voor een kantoor dat

gedragen wordt door onze gemotiveerde medewerkers en support staff die de kern vormen van onze

organisatie, onder het motto ‘Forward Together’. VANEPS. Kort en aan elkaar. VANEPS staat in

nauwe verbinding met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarom hechten we er belang aan dat

wij onze kernactiviteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk verder gaan accentueren. Hierdoor is

VANEPS bij uitstek een sterke allround strategisch partner bij zaken waarbij meer nodig is dan enkel

juridische kennis en bouwt hiermee voort op een lange traditie en een groot internationaal netwerk,

waarbij wij uitdrukken dat we voor nog meer internationale kantoren en kantoren in Nederland de

meest geschikte local counsel zijn bij grensoverschrijdende vraagstukken.

Met deze nieuwe naam houden we vast aan wat vertrouwd is, maar zetten we ook een trend in voor

de komende 85 jaar.

VANEPS. To the point. Herkenbaar. Traditie hoog in het vaandel. Krachtig.

Net als wij.

