Schutters club “El Capitan” in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 20 en 18 jaar cel

voor doodslag en poging doodslag. Geen sprake van zelfverdediging.

Phillipsburg – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft gisteren de verdachten (D.J.E. O., 27

en S.O.J. R., 23) van de schietpartij op 31 december 2018 bij de club “El Capitan” in Sint Maarten

veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar (O.) en 18 jaar (R.). Bij die schietpartij is

het slachtoffer M.M. G.L. door de verdachten van achteren doodgeschoten en is de wegrennende

W.E. J. door meerdere kogels geraakt. Daarnaast is R. veroordeeld voor een mishandeling

gepleegd op 27 september 2020 en verboden vuurwapen- en munitiebezit op 23 december 2020.

In eerste aanleg was het Gerecht van oordeel dat sprake was van zelfverdediging, dat de

verdachten zich hebben moeten verdedigen tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke

aanranding door de slachtoffers G.L. en J. Het Gerecht heeft in maart 2020 de verdachten

ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van de doodslag op G.L. en de poging doodslag

op J.

In hoger beroep oordeelt het Hof anders dan het Gerecht dat geen sprake was van

zelfverdediging. De door de verdediging aan het noodweerverweer ten grondslag gelegde feiten

en omstandigheden zijn niet aannemelijk geworden. Derhalve is in hoger beroep niet komen vast

te staan dat sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding waartegen een

noodzakelijke verdediging van de verdachten geboden was. Daartoe heeft het Hof kort gezegd

overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat de slachtoffers G.L. en J. de agressoren waren

en dat sprake was van een voor de verdachten levensbedreigende situatie. Verder acht het Hof

het niet aannemelijk geworden dat G.L. en J. ten tijde van de schietpartij een vuurwapen bij zich

hadden. Het Hof stelt vast dat G.L. wegliep nadat er een woordenwisseling had plaatsgevonden

tussen de verdachten enerzijds en G.L en J. anderzijds, dat de verdachten vervolgens 6 kogels op

de rug van die weglopende G.L. hebben afgevuurd, waarbij G.L. 5 keer van achteren is geraakt.

G.L. heeft deze aanval van achteren niet overleefd. Op het moment dat G.L. door de verdachten

werd neergeschoten, rende J. weg. De verdachten volgden, beiden schietend, die J., terwijl J. van

de verdachten wegrende en vluchtte voor zijn leven. De wegrennende en vallende J. is maar liefst

9 keer van achteren beschoten door de verdachten, waarbij 2 kogels in zijn rug zijn

tegengehouden door het kogelwerend vest dat J. droeg.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen

Shooters nightclub “El Capitan” after all sentenced in appeal to 20 and 18 years in

prison for manslaughter and attempted manslaughter. No self-defense.

Phillipsburg – Yesterday the Joint Court of Justice has sentenced the suspects (D.J.E.O., 27 and

S.O.J.R., 23) of the shooting on December 31, 2018 at the nightclub “El Capitan” in Sint

Maarten to 20 years (O.) and 18 years (R.) in prison. In that shooting, the victim M.M. G.L. was

shot from behind by the suspects and W.E.J., who ran away, was hit by multiple bullets. In

addition, R. was convicted of assault committed on September 27, 2020 and prohibited

possession of firearms and ammunition on December 23, 2020.

The Court of First Instance ruled that it was self-defense, that the suspects had to defend

themselves against an instantaneous unlawful assault by the victims G.L. and J. In March 2020,

the Court released the suspects from all prosecutions related to the manslaughter of G.L. and

the attempted manslaughter of J.

The Court of Appeal ruled differently than the Court of First Instance that there was no question

of self-defense. The facts and circumstances put forward by the defense on the basis of the

emergency defense have not been made plausible. Therefore it has not been established on appeal

that there was a case of instant unlawful assault against which a necessary defense of the

defendants was offered. To this end, the Court has briefly considered that it has not become

plausible that the victims G.L. and J. were the aggressors and that there was a life-threatening

situation for the suspects. Furthermore, the Court does not consider it plausible that G.L. and J.

were carrying a firearm at the time of the shooting. The Court determines that G.L. ran away after

that an altercation had taken place between the suspects on the one hand and G.L and J. on the

other, that the suspects then fired 6 bullets in the back of G.L., who ran away. G.L. got hit from

behind 5 times and did not survive this attack.

The moment G.L. was shot by the suspects, J. ran away. The suspects followed, both firing at J.,

while J. ran away from the suspects and fled for his life. The running and falling J. was shot from

behind no less than 9 times by the suspects, whereby 2 bullets were prevented by the bulletproof

vest that J. was wearing.

The suspects and the public prosecutor have 14 days to file an appeal in cassation with the

Supreme Court in the Netherlands.

Datum: 1 april 2022

