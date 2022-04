Citro Curacao

• CITRO redt en sleept boot met 8 duikers •

Gisterenavond rond half 9 werden we geallarmeerd. Een boot met 8 duikers aan boord had problemen met hun aandrijving. De reddingsboot Dick Braakman voer uit richting Bullenbaai en heeft uiteindelijk om 11 uur s’avonds het schip veilig afgemeerd bij de pier van Boca St. Michiel. Rond 12 uur s’nachts was onze reddingsboot veilig in haar bootlift in de vissershaven.

Weer een geslaagde reddingsactie. Wilt u dit goede reddingswerk financieel steunen

Zodat we dit kunnen blijven doen? Www.citrocuracao.com/steun ons

