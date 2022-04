Weganan Curacao Little League Liga Soraida Juliana di diasabra 2 april 2022 na Sam Buntin Ball Park I diadomingo 3 april 2022 na Frank Curiel Ball park.

High Lights di wikent

Picheo:

J’dah Girigori ku no hitter Pa Souax Senior.

Reinita ku no hitter pa Souax Junior.

Shudayshely Hooi pichando ku fasilidat kontra su kontrikantenan

Menshon special pa Paredes Helmeyer di domi Junior ku a pitcha ku hopi ionteleigensia I balentia aunke den kausa perdi.

Homerun.

Akeelah Rojer ku homerun pa Souax

Mercelina ku homerun pa Souax

Main article.

Paredes Helmeyer di Domi Junior ta mustra bon picheo den kausa perdi kontra di Soto ora Soto gana Domi 18-2.

E score no ta e refleho att all di e labor Paredes Helmeyer. E la sa di domina, pero 14 pifia den su defense a bir’e fatal. E wega a tuma luga diadomingo na Frank curiel Ball Park. Un bon solo, tribuna yen di hende. Tur a mira e labor di e hoben pitcher Paredes Hallmeyer ku a hanja enkargo di habri e wega pa Domi. E hoben a mustra bon dominio I a pitcha ku kurason I inteligensia kontra un Soto ku tabata faborito pa gana e wega. E la sa tambe di domina e ofensiva di Soto, obligando esaki na lastra bala I lanta flai ku mester tabata fasil p’e defense. Pifia den e defense a kausa ku Soto a kwe ventaha di 4 kareda den kabez di prome. Domi a sa di ekda den e wega ora ku nan a nota 2 kareda mesora den bom di prome in ning pa korta ventaha. Soto mester a lucha pa score 1 kareda mas den kabez di dos inning. Kos a bai for di man ora e defensa no a sa di saka nan som den kabez di tres inning anto Soto a rally grandi pa nota 13 kareda. Domi no a logra na bini bek I wega a kaba 18-2.

Shudayshely Hooi a gana e wega pa Soto. E la permiti 5 hit, regala 2 base por bola, poncho 5 I tuma 2 kareda. Paredes Helmeyer a perde e wega. E la tuma 9 hit, regala 5 base por bola I poncho 1. De Wildt a releva. Tumando 5 hit, regala 1 base por bolaakseptando 4 kareda. E 14 pifia den defesna di Domi a bira nan picheo fatal.

Souax Senior ku Buena vista birando e klasiko despues di 2 anja ku Covid ku Souax ganando 4-0.

Un bon publiko a presenta diadomingo na Frank Curiel Ball park pa nan a mira lokual ku poko poko ta birando e klasiko di Liga soraida Juliana. Souax ku Buenavista fahando ku otro. E dos anja sin por hunga parse di no a afekta e ekiponan di Souax I Buenavista den divishon Little. E muchanan di coach Patrick a hala nan fila sera kontra di e pupilonan di coach Nel di Bueanavista. E wega a kana yega kabes di kuater inning ku score perta manera un bliki sardintjie. Dos kareda pa Souax ku a score 1 den bom di prome inning ku 1 mas den bom di tres inning. Den bom di kinto inning nan a forsa 2 mas pa hasi e wega 4-0. Time limit a primi riba e wega buta ku kos a kaba den bom di sexton na fabor di Souax.

J’Dah Girigori a lusi riba pitcher plate pa Soaux, ganando e wega, ponchando 14, tumando 2 hit sin base por bola I sin kareda kontra. Scharbaai a perde e wega pa Buenavista, tumando 7 hit, regalando 2 base por bola, ponchando 4 I tumando 4 kareda kontra. Su defesna a komete 3 pifia.

Weganan di diasabra na Sam Buntin ball park.

Senior League.

J’Dah Girigori ku un no hitter den e wega ku Souax ta gana Sta. Rosa 10 – 0. Wega a bai sinku inning ku Soux notando 3 kareda den kabes di dos inning, 2 den kabes di Segundo inning, 2 mas den kabez di kuarto inning I por ultimo 3 mas den kabez di kinto pa totlaisa 10 kareda, kontra 0 di Sta. Rosa.

J‘Dah Girigori a bai e ruta kompletu pa Soaux, no a risibi hit kontra, poncha 13 I regala 1 base por bola. Magenta Bernadina a perde e wega. E la risibi 2 hit, poncha 6, regala 6 base por bola. 6 eror den su defense a bire fatal.

Junior.

Buenavista ta gana Domi 19-3. Taima Prince ta gana e wega. E ta poncha 6, bolia 8 permiti 1 hit I tuma 3 kareda kontra. De Wildt ta perde e wega. E la permiti 6 hit, poncha 4, regala 8 base por bola I tuma 19 kareda kontra. 4 error den su defensa a bire fatal. E la hanja yudansa di Paredes Herrera ku a bolia 2 I poncha 1.

Shudayshely Hooi ta pitcha one hitter pa Soto ta gana Sta. Rosa ku score di 17-0. Soto ta score 4 den kabez di prome inning, rally pa 8 mas den kabes di dos inning, score 2 den kabez di tres inning I 3 den kabez di kuarto inning pa totlaisa 17 kontra 0 di Sta. Rosa. Shudayshely Hooi a bai e ruta kompletu ponchando 8 I tumando solamente 1 hit kontra. Sta. Rosa ta habri ku Franciska ku ta permiti 6 hit, regala 2 base por bola I tuma 10 kareda kontra. E ta hanja yudansa di Elisabeth ku a tuma 8 hit kontra, regala 1 base por bola, I poncho 3. E defense di Sta. rosa a komete 7 eror.

Minor.

Buenavista ta gana Domi 15-2. BUenavista ta rally grandi den kabez di inning number tres, kuater I sinku, notando den kada un di e inningnan 5 kareda pa komleta 15 kareda. Domi ta nota 1 den bom di prome I 1 mas den bom di terser inning. Otto ta gana wega pa Buenavista ponchando 9, regalando 5 base por bola I permitiendo 2 hit. Domi a usa tres pitcher. Ricardo a tuma 3 hit, regala 5 base por bola I poncho 2. E la tuma 7 kareda. De Wildt a yuda. E la tuma 1 hit, tuma 3 kareda I regala 3 base por bola. E la poncha 1. Nicaela a tuma 3 hit, akspeta 5 kareda I regala 4 base por bola. Un total di 12 eror a bira e chikitinan di Domi fatal.

Sobra wega diadomingo 3 april 2022.

Minor.

E hobensita Martinus ku un no hitter pa Souax Minor gana Domi 7-0.

Martinus a bai e ruta kompletu. E la hanja bon respaldo di su defense. E la poncho 8 I regala 2 base por bola sin tuma niun hit kontra I sin permit kareda pa gana e wega. Laken a habri pa Domi. E la regala 4 base por bola, tuma 3 kareda kontra. E la hanja relevo di Privania ku a tuma 1 hit, pero regala 10 base por bola. E la sa di poncha 8, pero un total di 14 pifia den e defensa a resulta Domi fatal.

Junior.

Reinita ku no hitter pa Souax Junior atende fasil ku St. Rosa, 10-0.

Rojer ku Mercelina ambos a lusi ku un homerun den un wega ku anunga kompletamente riba man Soaux. Reinita a duna 4 inning di laboer prome ku e nok out a kai. E no a permiti hit, ni regala base por bola I a poncho 4 pa e gana e wega 10-0. Shariluska Franciska ku Elisabeth a kombina den kausa perdi. Shariluska a tuma 2 hit, regala 3 base por bola, poncho 1 I tuma 1 homerun pa Soaux a nota 2 kareda kontra dje. Elisabeth a tuma 5 hit, regala 3 base por bola, poncho 1 I e ta,mbe a soporta 1 homerun pa nan score 6 kareda kontra di dje.

Ekipo Minor di Domi

Pitcher Mercelina di Buenvavista den bunita exploshon pa home plate.

Picher di domi

Integrante di Buenavista Junior

Coachnan di domi trahando duroe ku nan muchanan

