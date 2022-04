KOMUNIKADO DI PRENSA 185/2022

Kaso di hogamentu.

Djaweps 7 di aprel 2022 alrededor di 14.03’or, Sentral di Polis a risibí informashon tokante

di un kaso di hogamentu ku a tuma lugá na Directeursbaai.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku tres (3) amigu di nashonalidat merikano a bai

sambuyá na e playa ariba menshoná.

Na dado momentu a pèrde un di nan for di bista i a kuminsá puntra deskonosínan si talbes

por a mira e hòmber aki.

Na e momentu ei a mustra nan un hòmber barika abou den awa, keriendo ku e tabata

sambuyando.

Na momentu ku a aserka e persona aki, a ripará ku e no tabata duna señal di bida i a tres’é

kantu.

Ambulans ku a presentá na e sítio no por a hasi nada pa e hòmber aki.

Dòkter di polis a konstatá morto di e víktima aki ku ainda no a keda identifiká.

Riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida pa mas investigashon

