Drag racing tei bèk mas sendé ku nunka!

Willemstad – Drag Racing Association Curaçao ta presentá su “Drag Nationals Point

series Championship Schedule” i tambe “King Of The Street Schedule” pa aña 2022 na

koredornan, fanatikonan i pueblo di Kòrsou en general.

Despues di un periodo largu sin mucho aktividat den e deporte di drag racing, DRAC a

anunsiá durante su rueda di prensa djabièrnè 8 di aprel, ku e deporte di drag racing tei bèk

mas fuerte ku nunka. No menos ku 8 evento di drag racing a keda skematisá pa aña 2022.

No ta un sekreto ku e deporte di drag racing ta un di e deportenan mas popular aki na

Kòrsou i ku ta move grandi i chikí masalmente pa asistí na karedanan aya na pista di

Ronde Klip. Porfin koredonan i fanatikonan por disfrutá atrobe di e deporte di hopi

velosidat.

Ku hopi entusiasmo señor Standy Wallé, presidente di DRAC a anunsiá e promé kareda

(Drag Nationals) pa aña 2022. Esaki lo tuma lugá djasabra 30 di aprel aya na Curacao

International Raceway. Lo bai tin kareda den e diferente kategorianan manera box i nobox, bracket pa motorsaikel i tambe Jr dragster. Den mes un rosea señor Wallé a partisipá

nan di dos kareda (King Of The Street) ku ta tuma lugá djadumingu 1 di mei. Den e

kareda aki e vehíkulonan mas velos di kaya lo kompetí kontra otro pa e titulo di rei di

kaya (bracket i heads up).

Inskripshon pa e karedanan lo tuma lugá dia 21 di aprel próksimo. Por bisa kaba ku tin un

entusiasmo grandi bou di koredornan i ya kaba preparashonnan ta kanando den ful swing

pa brinda fanatikonan di velosidat un bon espektákulo.

DRAC ta invitá pueblo di Kòrsou pa asistí masalmente fin di luna awor na karedanan di

drag racing. Lo bai tin bar i kushina bon surtí i naturalmente hopi velosidat. Pa mas

informashon sigui e pagina di Facebook ‘dragracingassociationcuracao’ o por tuma

kontakto na e numernan di telefòn 6748302-5117232.

