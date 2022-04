Ana Maria Pauletta PAR – Presupuesto Parlamento: Subida di Parlamento su presupuesto di personal ta un mal desishon

Subida di Parlamento su presupuesto di personal ta un mal desishon

Durante e reunion públiko di Parlamento, fecha 8 di aprel 2022, Parlamento pa medio di un moshon a aprobá pa oumentá su propio gastunan di personal ku 2.1 mion den e aña 2023. E subida ta intenshoná pa amplia e kantidat di ‘medewerker’ pa kada frakshon.

Parlamento aña pasa a pasa un lei pa baha gastunan di personal den e aparato públiko, ku konsekuensia ku e ámtenar a pèrdè entrada. Ademas tin un lei pendiente pa baha e gastunan di personal den e aparato semi – públiko tambe. Pa añanan e aparato a konosé un ‘personeelstop’, ku ta pone ku diferente funshon importante no por keda yená. Teniendo kuenta ku esaki i e situashon delikado di pais, frakshon di PAR ta haña e desishon di Parlamento pa subi su mes presupuesto ku 2.1 mion unu robes i no na lugá.

Na final e señal ku Parlamento ta manda ku e desishon pa subi su propio presupuesto ta, ku partidonan polítiko no ta kai bou di e realidat di pais i ta mas importante ku e aparato públiko. Tambe ku pa nan si, e situashon finansiero prekario di pais no ta relevante. Ademas, e desishon aki por perhudiká e negoshashon pa eliminá e 12,5% ku Gobièrnu ta hiba ku CFT i Hulanda, ya ku e no ta duna muestra di un sentido di realidat. Frakshon di PAR ta spera ku na kaminda pa yega na presupuesto 2023 di pais Kòrsou, frakshonnan den Parlamento por rekapasitá i kambia e desishon pa subi e kantidat di kolaborador polítiko pa Frakshon innesesariamente.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype