Delegashon di Union Oropeo na Guyana ta bishitá Gezaghèber Edison Rijna

Delegatie van de EU in Guyana bezoekt Gezaghebber Edison Rijna

De EU Delegatie die gestationeerd is op Guyana, was op Bonaire in het kader van het Overseas Association Decision Territorial Program (OAD). De delegatie is verantwoordelijk voor het management van de EU cooperatieve fondsen voor Nederlandse Landen en Gebieden Overzee. Het OAD is een financieel programma dat de huidige EDF fondsen moet vervangen. Het programma behelst een periode van 2021 tot 2027. Bonaire heeft er onder andere voor gekozen om het rioleringsnetwerk verder uit te breiden, ter bescherming van het koraal. Gezaghebber Rijna is bezig om de banden met de EU te verstevigen om meer gebruik te kunnen maken van de fondsen die aanwezig zijn voor overzeese gebieden.