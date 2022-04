Gratis foto’s voor onderwijs

Willemstad – 14 april 2022

Op het Internet zijn foto’s van Papiamentstalige woorden (kachó, yeye, agan) bijna niet te vinden. Open Digital Content for Education, een project van Fundashon Kòrsou Habrí, probeert daar verandering in te brengen. Het project is mede gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en Instituto Alsa Papiamentu.

In dit kader zijn er 5 e-lezingen en een paneldiscussie beschikbaar op Facebook en op de website ‘papiamentu.info’. Er zijn er 400 foto’s geplaatst in de ‘Banko di Palabra’.

Om in het onderwijs lesmateriaal te maken kunnen docenten gebruik maken van de foto’s uit de Banko di Palabra. De foto’s zijn speciaal gelicentieerd voor gebruik in het onderwijs en mogen vrij gebruikt worden voor dat doel. Er zijn honderd foto’s in elk van de categorieën: flora, fauna, muziekinstrumenten en bouw & architectuur. De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Michelle Pors-da Costa Gomez (flora en fauna), NAAM en Lida Pandt (muziek) en Berber van Beek (bouw).

Op 29 maart werd er een paneldiscussie gehouden met als panelleider dhr. Maurilho Nobrega. De panelleden zijn: dr. Marta Dijkhoff, taalexpert, Lida Pandt, collections manager bij NAAM en mr. Karyl Bertrand, advocate en deskundige op het gebied van auteursrecht en licenties. Uit de discussie blijkt dat er veel verwarring bestaat over auteursrecht (copyright). Het aanbieden van foto’s onder een vrije licentie geeft de zekerheid dat het materiaal gebruikt mag worden in het onderwijs.

Website: bankodipalabra.com & papiamentu.info

